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Philips Avent

Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

SCF292/01
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    SCF292/01
    Загальна оцінка / 5

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

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      Розроблений для комфорту

      Натхненний природою

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

      Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

      Для цілковитої зручності, крім живлення від мережі, цей електронний молоковідсмоктувач для однієї груді може працювати від батареї, а також як ручний молоковідсмоктувач.

      Повторює Ваш ритм відсмоктування

      Повторює Ваш ритм відсмоктування

      Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.

      Більше молока у природний спосіб

      Більше молока у природний спосіб

      Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        100–240  В

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Електронний молоковідсмоктувач
        1
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Контейнер для грудного молока (260 мл)
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        1  шт.
        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        2  шт.
        Комплект батарей
        1  шт.
        Шнур живлення
        1
        Ручна помпа забезпечує роботу пристрою, коли немає доступу до електромережі
        1
        Запасні частини
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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