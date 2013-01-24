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Philips Avent

Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

SCF292/13
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    SCF292/13
    Загальна оцінка / 5

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (1 гр.)

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги

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      Розроблений для комфорту

      Натхненний природою

      • Переносний набір
      У комплекті ізоляційна сумка та пакети

      У комплекті ізоляційна сумка та пакети

      Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Повторює Ваш ритм відсмоктування

      Повторює Ваш ритм відсмоктування

      Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.

      Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

      Живлення від електромережі, енергії батареї та використання вручну

      Для цілковитої зручності, крім живлення від мережі, цей електронний молоковідсмоктувач для однієї груді може працювати від батареї, а також як ручний молоковідсмоктувач.

      Більше молока у природний спосіб

      Більше молока у природний спосіб

      Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        100–240  В

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Комплект батарей
        1  шт.
        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        2  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Контейнер для грудного молока (260 мл)
        1  шт.
        Термоізольований пакет
        2  шт.
        Дорожня сумка з мікрофібри
        1  шт.
        Шнур живлення
        1  шт.
        Запасні частини
        1  шт.
        Дорожня соска для новонародженого
        1  шт.
        Ручна помпа забезпечує роботу пристрою, коли немає доступу до електромережі
        1

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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