Розроблений для комфорту
Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги
Розроблений для комфорту
Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний переносний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока. Переглянути усі переваги
Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.
Для цілковитої зручності, крім живлення від мережі, цей електронний молоковідсмоктувач для однієї груді може працювати від батареї, а також як ручний молоковідсмоктувач.
Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Потужність
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
SCF254/61
SCF254/24