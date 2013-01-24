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    Avent Стерилізатор

    SCF293/00
    Avent
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    Загальна оцінка / 5
    • Стерилізація, сушіння і зберігання Стерилізація, сушіння і зберігання Стерилізація, сушіння і зберігання
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      Avent Стерилізатор

      SCF293/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Стерилізація, сушіння і зберігання

      Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування.

      Avent Стерилізатор

      Стерилізація, сушіння і зберігання

      Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування.

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        Стерилізатор

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        Стерилізація, сушіння і зберігання

        Стерилізація і сушіння за 40 хвилин

        • Стерилізатор і сушарка для пляшечок
        • Найвища якість
        Попрощайтеся зі шкідливими бактеріями

        Попрощайтеся зі шкідливими бактеріями

        Завдяки Philips Avent стерилізація лагідна, ефективна та без хімічних речовин. Кожен стерилізатор використовує силу чистої пари – і більше нічого – для знищення до 99,9% шкідливих бактерій*.

        Повний цикл стерилізації та сушіння триває лише 40 хвилин

        Повний цикл стерилізації та сушіння триває лише 40 хвилин

        Щоб підготувати пляшечки до наступного годування дитини, потрібно лише 40 хвилин. Після потужної стерилізації парою концентрований струмінь фільтрованого повітря сушить пляшечки й аксесуари, готуючи їх до миттєвого використання.

        Створено для зменшення неприємних запахів

        Створено для зменшення неприємних запахів

        Наш новий лоток для крапель захищає нагрівальну пластину від крапель молока, зменшуючи можливість появи неприємних запахів.

        Наш стерилізатор дозволяє стерилізувати, сушити та зберігати

        Наш стерилізатор дозволяє стерилізувати, сушити та зберігати

        Наш електричний стерилізатор преміум-класу робить більше, ніж просто чистить пляшечки та вбиває бактерії – він сушить і зберігає пляшечки й аксесуари, підтримуючи їх стерильність упродовж 24 годин.

        Залишається стерильним 24 години*

        Залишається стерильним 24 години*

        Завдяки ретельній стерилізації стерилізатора без використання хімічних речовин вміст залишатиметься стерильним протягом 24 годин. Як? Просто не знімайте кришку.

        Місткий всередині, компактний зовні

        Місткий всередині, компактний зовні

        Наш стерилізатор тонкий, проте вміщає до шести дитячих пляшечок Philips Avent. Він також вміщає усі інші важливі предмети – від сосок і пустушок до ручного молоковідсмоктувача.

        Цей стерилізатор швидко та легко мити

        Цей стерилізатор швидко та легко мити

        Згори донизу, всередині і зовні – стерилізатор можна швидко та легко помити (навіть нагрівальну пластину). А ви матимете більше часу, щоб побути зі своєю дитиною.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Розміри
          304 x 191 x 378  мм
          Вага
          2,4  кг

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Китай

        • У комплекті:

          Електричний паровий стерилізатор
          1 шт.
          Щипці
          1  шт.

        • Етапи розвитку

          Етап
          0–6 місяців

        • Сумісність

          Сумісність із лінійкою Philips Avent
          Так

        • Особливості конструкції

          Матеріали
          Пластик (PP)

        • Технічні характеристики

          Споживання енергії
          650  Вт
          Напруга
          220–240 В змінного струму 50–60 Гц, 220 В змінного струму 60 Гц (Корея), 120–127 В змінного струму 60 Гц (В’єтнам)
          Класифікація безпеки
          Клас 1

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