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Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Стерилізація, сушіння і зберігання
Підготуйтеся до наступного годування дитини за 40 хвилин. Преміум комплект стерилізатора і сушарки для пляшечок використовує струмені фільтрованого повітря для сушіння пляшечок перед вимкненням. Стерилізатор діє швидко й гігієнічно, вбиваючи 99,9% бактерій* для вашого спокою під час кожного годування.
Стерилізатор
Ціна магазину Philips
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Завдяки Philips Avent стерилізація лагідна, ефективна та без хімічних речовин. Кожен стерилізатор використовує силу чистої пари – і більше нічого – для знищення до 99,9% шкідливих бактерій*.
Щоб підготувати пляшечки до наступного годування дитини, потрібно лише 40 хвилин. Після потужної стерилізації парою концентрований струмінь фільтрованого повітря сушить пляшечки й аксесуари, готуючи їх до миттєвого використання.
Наш новий лоток для крапель захищає нагрівальну пластину від крапель молока, зменшуючи можливість появи неприємних запахів.
Наш електричний стерилізатор преміум-класу робить більше, ніж просто чистить пляшечки та вбиває бактерії – він сушить і зберігає пляшечки й аксесуари, підтримуючи їх стерильність упродовж 24 годин.
Завдяки ретельній стерилізації стерилізатора без використання хімічних речовин вміст залишатиметься стерильним протягом 24 годин. Як? Просто не знімайте кришку.
Наш стерилізатор тонкий, проте вміщає до шести дитячих пляшечок Philips Avent. Він також вміщає усі інші важливі предмети – від сосок і пустушок до ручного молоковідсмоктувача.
Згори донизу, всередині і зовні – стерилізатор можна швидко та легко помити (навіть нагрівальну пластину). А ви матимете більше часу, щоб побути зі своєю дитиною.
Вага та розміри
Країна виготовлення
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Етапи розвитку
Сумісність
Особливості конструкції
Технічні характеристики