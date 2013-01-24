Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблений для комфорту
Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
П’ять ніжних пелюстків-масажерів ніжно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.
Одночасне відсмоктування молока з двох грудей показало кращі результати вироблення молока. Подвійний електронний молоковідсмоктувач – єдиний молоковідсмоктувач, розроблений для підтримання однакового рівня вакууму та зціджування з обох грудей, що забезпечує ефективність використання.
Усі функції регулювання молоковідсмоктувача знаходяться на кінчиках Ваших пальців та близько до грудей, і це означає, що Ви зможете негайно та інтуїтивно регулювати дію пристрою – без потреби кудись дотягуватись.
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Насолоджуйтесь цілковитим контролем над швидкістю, рівнем вакууму та стилем – молоковідсмоктувач можна навіть налаштувати таким чином, щоб він повторював смоктальні дії Вашої дитини.
Потужність
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
SCF254/61
SCF254/24