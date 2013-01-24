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Philips Avent

Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

SCF294/02
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

    SCF294/02
    Загальна оцінка / 5

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

    Розроблений для комфорту

    Наш унікальний молоковідсмоктувач оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

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      Розроблений для комфорту

      Натхненний природою

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Надзвичайно зручні та ефективні

      Надзвичайно зручні та ефективні

      П’ять ніжних пелюстків-масажерів ніжно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.

      Швидше відсмоктує більше молока

      Швидше відсмоктує більше молока

      Одночасне відсмоктування молока з двох грудей показало кращі результати вироблення молока. Подвійний електронний молоковідсмоктувач – єдиний молоковідсмоктувач, розроблений для підтримання однакового рівня вакууму та зціджування з обох грудей, що забезпечує ефективність використання.

      Регулювання кінчиками пальців

      Регулювання кінчиками пальців

      Усі функції регулювання молоковідсмоктувача знаходяться на кінчиках Ваших пальців та близько до грудей, і це означає, що Ви зможете негайно та інтуїтивно регулювати дію пристрою – без потреби кудись дотягуватись.

      Тихий, портативний, не вимагає зусиль

      Тихий, портативний, не вимагає зусиль

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

      Великий вибір швидкостей, рівня вакууму й ритму – жодних усталених налаштувань

      Насолоджуйтесь цілковитим контролем над швидкістю, рівнем вакууму та стилем – молоковідсмоктувач можна навіть налаштувати таким чином, щоб він повторював смоктальні дії Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        100–240  В

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        4  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Контейнер для грудного молока (260 мл)
        2  шт.
        Термоізольований пакет
        4  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        2  шт.
        Ручна помпа забезпечує роботу пристрою, коли немає доступу до електромережі
        1
        Дорожня сумка з мікрофібри
        1  шт.
        Запасні частини
        1  шт.
        Дорожня соска для новонародженого
        2  шт.
        Футляр Thinsulate™
        2  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        2  шт.
        Подвійний електронний молоковідсмоктувач
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

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