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    Philips Avent

    Ручний молоковідсмоктувач

    SCF300/12
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю. Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю. Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
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      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      SCF300/12
      Загальна оцінка / 5

      Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

      Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

      Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги

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        Ручний молоковідсмоктувач

        Ціна магазину Philips

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        Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.

        Зціджуйте, зберігайте та годуйте у легкий спосіб

        • з системою зберігання VIA
        Запатентовані масажні подушечки

        Запатентовані масажні подушечки

        П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

        Поворотна система, що запобігає проливанню

        Поворотна система, що запобігає проливанню

        Для безпечного зберігання і транспортування

        Адаптер для зціджування та годування

        Адаптер для зціджування та годування

        Щоб зціджувати та годувати з одного контейнера, використовуйте адаптер.

        Лагідно стимулює швидкий відтік молока

        Під час зціджування запатентована масажна насадка Philips Avent вигинається вперед і назад, ніжно масажуючи область навколо соска для стимуляції природного відтоку молока.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • У комплекті:

          Ручний молоковідсмоктувач
          1  шт.
          Кришка до контейнера для зберігання молока
          5  шт.
          Адаптер для контейнера для зберігання молока
          2  шт.
          Дорожня соска для новонародженого
          2  шт.
          Запасні частини
          1  шт.
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
          2  шт.
          Простерилізований контейнер VIA (180 мл)
          5  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          0–6 місяців

        • Матеріал

          Без вмісту BPA*
          Так

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              • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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