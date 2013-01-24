Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю.
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/12 забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Він збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі. Переглянути усі переваги
П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.
Для безпечного зберігання і транспортування
Щоб зціджувати та годувати з одного контейнера, використовуйте адаптер.
Під час зціджування запатентована масажна насадка Philips Avent вигинається вперед і назад, ніжно масажуючи область навколо соска для стимуляції природного відтоку молока.
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
Матеріал
SCF254/61
SCF254/24