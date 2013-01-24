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Philips Avent

Набір ручного молоковідсмоктувача

SCF300/13
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше
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    Philips Avent Набір ручного молоковідсмоктувача

    SCF300/13
    Загальна оцінка / 5

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Набір ручного молоковідсмоктувача

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Набір ручного молоковідсмоктувача

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги

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      Зціджуйте більше та швидше

      Посилена ефективність ручного молоковідсмоктувача

      • Дорожній набір
      Запатентовані масажні подушечки

      Запатентовані масажні подушечки

      П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

      У комплекті ізоляційна сумка та пакети

      У комплекті ізоляційна сумка та пакети

      Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Легкий у складанні та використанні

      Легкий у складанні та використанні

      Тихий і портативний.

      Більше молока у природний спосіб

      Більше молока у природний спосіб

      Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Ручний молоковідсмоктувач ISIS
        1  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        2  шт.
        Ізоляційна дорожня сумка з мікрофібри
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонароджених
        1  шт.
        Термоізольований пакет
        2  шт.
        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        1  шт.
        Запасні частини
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
            • Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.

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