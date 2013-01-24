Зціджуйте більше та швидше
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зціджуйте більше та швидше
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги
Зціджуйте більше та швидше
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зціджуйте більше та швидше
Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/13, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі*. Переглянути усі переваги
П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.
Усе, що Вам потрібно для підтримання притоку, зціджування та зберігання грудного молока, коли Ви знаходитесь далеко від дитини.
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
Тихий і портативний.
Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
Матеріал
SCF254/61
SCF254/24