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Philips Avent

Ручний молоковідсмоктувач

SCF300/20
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше Зціджуйте більше та швидше
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF300/20
    Загальна оцінка / 5

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Зціджуйте більше та швидше

    Унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent SCF300/20, який не містить BPA, збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж медичний подвійний електричний молоковідсмоктувач*. Переглянути усі переваги

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      Зціджуйте більше та швидше

      Молоковідсмоктувач, натхненний природою

      • У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
      Запатентовані масажні подушечки

      Запатентовані масажні подушечки

      П’ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктування молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

      Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

      Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

      Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

      Легкий у складанні та використанні

      Легкий у складанні та використанні

      Тихий і портативний.

      Клінічно доведено

      Клінічно доведено

      Клінічно підтверджено зціджування більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*.

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

      Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

      • У комплекті:

        Дорожня соска для новонародженого
        1  шт.
        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        1  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        1  шт.
        Ручний молоковідсмоктувач
        1  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
            • Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.

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