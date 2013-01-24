Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

SCF301/02
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Зручність і комфорт для ефективного зціджування Зручність і комфорт для ефективного зціджування Зручність і комфорт для ефективного зціджування
    -{discount-value}

    Philips Avent Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

    SCF301/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Зручність і комфорт для ефективного зціджування

    Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Одинарний електрич. молоковідсмоктувач Easy Comfort

    Зручність і комфорт для ефективного зціджування

    Вибирайте з-поміж 4 режимів стимулювання та 4 налаштувань зціджування, щоб кожна процедура зціджування молока була комфортною та персоналізованою. Легка й компактна конструкція – це також легке зціджування за межами дому. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all breast-pumps

      Зручність і комфорт для ефективного зціджування

      • У комплекті одна пляшечка на 120 мл
      4 режими стимулювання та 4 режими зціджування для оптимального зціджування

      4 режими стимулювання та 4 режими зціджування для оптимального зціджування

      Під час зціджування важливо почуватися комфортно. Кожна мама розуміє комфорт по-своєму. Цей молоковідсмоктувач дозволяє вибрати один із 4 режимів стимулювання та одне із 4 налаштувань зціджування. Завдяки цьому кожне зціджування стане ефективним та комфортним.

      Прості налаштування, які не потребують постійного контролю

      Прості налаштування, які не потребують постійного контролю

      У мам достатньо клопотів і без пригадування оптимального налаштування, тому ми зробимо це за Вас. Ваші бажані налаштування зберігаються, тому Ви можете почати зціджувати одним натисненням кнопки. Бажаєте призупинити зціджування? Просто натисніть кнопку паузи, а для продовження натисніть кнопку відновлення. Це так просто.

      Робота від батарей та електроенергії

      Робота від батарей та електроенергії

      Виріб працює від електроенергії. Для додаткової мобільності та бездротового використання можна також вставити батареї. Можна вставити чотири звичайні батареї 1,5 В AA або чотири акумуляторні батареї 1,2 В AA.

      Розроблено для імітації ритму смоктання дитиною

      Розроблено для імітації ритму смоктання дитиною

      Під час годування грудьми діти дотримуються ритму смоктання, ковтання та дихання у співвідношенні 1:1:1. Цей молоковідсмоктувач використовує спеціальну технологію ритмічних коливань, яка розроблена для імітації ритму смоктання та ковтання молока дитиною зі швидкістю та співвідношенням (1:1) для швидкого й ефективного відтоку молока. Це забезпечує природне та комфортне зціджування.

      Негучний звук та дисплей із підсвіткою дозволяють непомітно користуватися пристроєм вдень або вночі

      Негучний звук та дисплей із підсвіткою дозволяють непомітно користуватися пристроєм вдень або вночі

      Наш зручний дисплей із підсвіткою забезпечує непомітне зціджування вночі без потреби вмикати світло, а м’який звук завдає ще менше турбот.

      Гігієнічне зціджування

      Гігієнічне зціджування

      Ми знаємо, що кожна крапля має значення, тому гарантуємо, що все грудне молоко тече з грудей прямо у контейнер, не повертаючись назад у трубки. Усі частини, які контактують з грудним молоком, виготовлено з матеріалу без BPA.

      М’яка масажна насадка допомагає стимулювати відтік молока

      Наші молоковідсмоктувачі створювалися з думкою про Ваш комфорт. М’яка та приємна текстура масажних насадок створює відчуття тепла й комфорту на шкірі, що стимулює відтік молока. А гнучкий матеріал імітує смоктання дитини, сприяючи відтоку молока.

      Легке зціджування, вдома або за його межами

      Завдяки легкому та компактному дизайну можна легко зціджувати молоко вдома або за його межами.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • Матеріал

        Молоковідсмоктувач
        Без BPA* (лише частини, які контактують з їжею)
        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон

      • У комплекті:

        Корпус молоковідсмоктувача
        1  шт.
        Основний блок із трубкою
        1  шт.
        М’яка насадка
        1  шт.
        Пляшечка Natural ємністю 125 мл
        1 шт.
        Дорожня кришка
        1  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        1  шт.
        Ремінець
        1 шт.

      • Конструкція

        Дизайн молоковідсмоктувача
        Компактний дизайн
        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        Просто збирати, легко чистити, повністю сумісна лінійка

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Технологія ритмічних коливань
        Імітує ритм смоктання молока дитиною

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись