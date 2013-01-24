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    Philips Avent

    Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

    SCF304/60
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

      SCF304/60
      Загальна оцінка / 5

      Розроблений для комфорту

      Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

      Розроблений для комфорту

      Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

      Розроблений для комфорту

      Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

      Розроблений для комфорту

      Наш унікальний молоковідсмоктувач, що не містить BPA, оснащено електронною пам’яттю, що допомагає керувати процесом зціджування, вивчаючи та продовжуючи Ваш особистий стиль відсмоктування молока.

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        Електронний молоковідсмоктувач (2 гр.)

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Розроблений для комфорту

        Натхненний природою

        Повторює Ваш ритм відсмоктування

        Повторює Ваш ритм відсмоктування

        Електронна пам’ять вивчає та одним натиском кнопки продовжує Ваш персональний ритм відсмоктування молока.

        Надзвичайно зручні та ефективні

        Надзвичайно зручні та ефективні

        П’ять ніжних пелюстків-масажерів ніжно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.

        Швидше відсмоктує більше молока

        Швидше відсмоктує більше молока

        Одночасне відсмоктування молока з двох грудей показало кращі результати вироблення молока. Подвійний електронний молоковідсмоктувач – єдиний молоковідсмоктувач, розроблений для підтримання однакового рівня вакууму та зціджування з обох грудей, що забезпечує ефективність використання.

        Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

        Ніжні масажні подушечки створюють природне полегшення, як сама дитина

        Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

        Тихий, портативний, не вимагає зусиль

        Тихий, портативний, не вимагає зусиль

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

        Великий вибір швидкостей, рівня вакууму й ритму – жодних усталених налаштувань

        Насолоджуйтесь цілковитим контролем над швидкістю, рівнем вакууму та стилем – молоковідсмоктувач можна навіть налаштувати таким чином, щоб він повторював смоктальні дії Вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Напруга
          100–240  В

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • У комплекті:

          Подвійний електронний молоковідсмоктувач
          1  шт.
          Ручна помпа забезпечує роботу пристрою, коли немає доступу до електромережі
          1 шт.
          Підставка для пляшечки/кришка для лійки
          4  шт.
          Контейнер для грудного молока (260 мл)
          2  шт.
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
          2  шт.
          Термоізольований пакет
          2  шт.
          Футляр Thinsulate™
          2  шт.
          Дорожня сумка з мікрофібри
          1  шт.
          Ущільнюючий диск для зберігання молока
          2  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          0–6 місяців

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