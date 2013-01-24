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Натхненний природою
Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Натхненний природою
Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.
Натхненний природою
Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Натхненний природою
Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.
Подвійний набір для зціджування
Ціна магазину Philips
Усього:
П’ять м’яких пелюстків-масажерів делікатно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.
Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч
Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.
Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.
Лійки цього подвійного набору для зціджування сумісні лише з подвійним електричним молоковідсмоктувачем, що пов’язано з різними клапанами та закритою мембраною. Подвійний набір для зціджування не підійде для ручного або одинарного електричного молоковідсмоктувача
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
SCF254/61
SCF254/24