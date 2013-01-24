Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Подвійний набір для зціджування

    SCF308/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Натхненний природою Натхненний природою Натхненний природою
      -{discount-value}

      Philips Avent Подвійний набір для зціджування

      SCF308/02
      Загальна оцінка / 5

      Натхненний природою

      Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Подвійний набір для зціджування

      Натхненний природою

      Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.

      Натхненний природою

      Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Подвійний набір для зціджування

      Натхненний природою

      Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем Philips Avent.

      Подібні вироби

      Дивитись усі. unmapped

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары

        Подвійний набір для зціджування

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Натхненний природою

        Зціджуйте більше. Зберігайте з легкістю

        Надзвичайно зручні та ефективні

        Надзвичайно зручні та ефективні

        П’ять м’яких пелюстків-масажерів делікатно вигинаються вперед і назад, доповнюючи надійну роботу вакууму. Це призначено для стимулювання швидкого, природного потоку молока.

        Більше молока у природний спосіб

        Більше молока у природний спосіб

        Функція зціджування забезпечує дитину грудним молоком, навіть коли Вас немає поруч

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

        Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини і забезпечує безперервний потік молока

        Лагідний вакуум імітує смоктання дитини, створюючи безперервний потік молока, який потребує меншого відсмоктування.

        Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання з подвійним електричним молоковідсмоктувачем

        Лійки цього подвійного набору для зціджування сумісні лише з подвійним електричним молоковідсмоктувачем, що пов’язано з різними клапанами та закритою мембраною. Подвійний набір для зціджування не підійде для ручного або одинарного електричного молоковідсмоктувача

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • У комплекті:

          Частини молоковідсмоктувача для індивідуального використання
          2  шт.
          Контейнер для зберігання (240 мл)
          5  шт.
          Кришка до контейнера для зберігання молока
          5  шт.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          0–6 місяців

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              бути першим, хто переглянув цей предмет

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips