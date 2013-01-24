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Philips Avent

Ручний молоковідсмоктувач

SCF310/20
Avent
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту Розроблений для комфорту
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF310/20
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Розроблений для комфорту

    Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Розроблений для комфорту

    Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

    Розроблений для комфорту

    Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Розроблений для комфорту

    Якщо Ви чимось стурбовані або поспішаєте, це може завадити зціджуванню молока або вплинути на притік молока. Наш молоковідсмоктувач Philips Avent SCF310/20 розроблено спеціально для підвищення Вашого відчуття комфорту під час зціджування молока. Переглянути усі переваги

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      Розроблений для комфорту

      Оптимально зручний молоковідсмоктувач із масажними подушечками

      • У комплекті пляшечка ємністю 125 мл
      Клінічно підтверджені результати*

      Клінічно підтверджені результати*

      Лагідний вакуум молоковідсмоктувача Philips Avent імітує природні смоктальні рухи дитини, стимулюючи відтік більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*

      Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

      Запатентована ніжна масажна 5-пелюсткова насадка

      Унікальна активна масажна насадка створена допомогти стимулювати відтік молока в природний спосіб

      Унікальна система зручного зберігання молока

      Унікальна система зручного зберігання молока

      Спростіть собі життя, зціджуючи молоко відразу в одну з різноманітних дитячих пляшечок чи контейнерів Philips Avent для зберігання грудного молока в холодильнику чи морозильній камері

      Легке ручне керування

      Ручний молоковідсмоктувач ідеально підходить для тих, хто хоче зціджувати молоко час від часу та цінує компактність. Легко керувати однією рукою.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення, загалом

        Англія
        Так

      • Країна виготовлення для Китаю

        Китай
        Так

      • Матеріал

        Без вмісту BPA*
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      • У комплекті:

        Ручний молоковідсмоктувач
        1  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        1  шт.
        Підставка для пляшечки/кришка для лійки
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        1  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        1  шт.
        Запасні частини
        2  шт.
        Дорожня соска для новонародженого
        1  шт.

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            • Клінічно доведено зціджування за 20 хвилин більшої кількості молока, ніж з допомогою медичного подвійного відсмоктувача за умови послідовного зціджування молока у матерів, які народили недоношених немовлят.

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