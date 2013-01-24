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Philips Avent

Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

SCF330/20
Avent
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
Avent
  • Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу* Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу* Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

    SCF330/20
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

    Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

    Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

    Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

    Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

    Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач із пляшечкою

    Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*

    Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги

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      Ручний молоковідсмоктувач із масажною насадкою

      • Зручний для використання у дорозі
      • Молоковідсмоктувач із масажною насадкою
      • У комплекті пляшечка і соска
      • Дорожня кришка та ущільнюючий диск
      Розслаблююче положення завдяки спеціальному дизайну

      Розслаблююче положення завдяки спеціальному дизайну

      Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

      М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока

      М’яка масажна насадка лагідно стимулює потік молока

      Наша масажна насадка має м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

      Компактний і легкий дизайн

      Компактний і легкий дизайн

      Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі непомітнішим.

      Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн

      Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн

      Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн. Легко зціджуйте молоко для дитини у будь-який час.

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Молоковідсмоктувач
        Без BPA* (лише частини, які контактують з їжею)
        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон

      • У комплекті:

        Корпус молоковідсмоктувача з ручкою
        1  шт.
        Стандартна масажна насадка
        1 шт. (19,5 мм, окремо можна придбати насадку більшого розміру)
        Пляшечка Natural ємністю 125 мл
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        1  шт.
        Дорожня кришка
        1  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        1  шт.
        Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер
        1 упаковка (2 шт.)

      • Конструкція

        Дизайн молоковідсмоктувача
        Компактний дизайн
        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        • Легке чищення
        • Повністю сумісна лінійка
        • Просто збирати

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Жодного нахиляння вперед
        Можна сидіти у зручному положенні
        М’яка масажна насадка
        Лагідне стимулювання

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            • Комфорт клінічно доведено: у тестуваннях за участі 110 матерів жінки надали значну перевагу Philips Avent порівняно з конкурентним аналогом
            • Більше комфорту: 73% із 73 опитаних британок, які годують грудьми, підтвердили, що цей молоковідсмоктувач зручніший, ніж той, що вони мають (основних марок на ринку).
            • Незалежне дослідження підтвердило можливість зв’язку між рівнями стресу та появою молока. Див.: www.philips.com/avent
            • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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