Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги
Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кращий комфорт, більше молока, зручніше брати у дорогу*
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Ручний молоковідсмоктувач Avent має небагато частин, тому його легко збирати, використовувати і чистити. Він легкий і компактний, тому його зручно брати зі собою для зціджування молока у дорозі. Переглянути усі переваги
Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.
Наша масажна насадка має м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.
Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі непомітнішим.
Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн. Легко зціджуйте молоко для дитини у будь-який час.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Матеріал
У комплекті:
Конструкція
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції
SCF254/61
SCF254/24