Більше комфорту, більше молока
Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме витікання молока. Переглянути усі переваги
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Більше комфорту, більше молока
Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме витікання молока. Переглянути усі переваги
Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.
Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для витікання молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.
Наша масажна насадка має нову м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Молоковідсмоктувач має компактний дизайн, завдяки чому його легко тримати і розмістити на грудях. Невеликий, легкий основний блок можна легко розмістити поблизу для абсолютного контролю під час зціджування. Для додаткової зручності під час транспортування і зберігання трубку легко намотати навколо основного блока. Легко використовувати в дорозі завдяки батарейкам.
Легке візуальне поєднання деталей для простого збирання.
Цей молоковідсмоктувач можна використовувати разом з іншими виробами для годування Philips Avent, в тому числі з нашими контейнерами для зберігання молока та пляшечками Classic. Philips Avent також пропонує лінійку аксесуарів для догляду за грудьми для довшого грудного вигодовування та більшого комфорту.
Легко чистити завдяки невеликій кількості окремих деталей. Молоко ніколи не контактуватиме з трубкою та основним блоком. Усі деталі, крім електронних, можна мити в посудомийній машині.
Електричний одинарний молоковідсмоктувач ідеально підходить для мам, які часто зціджують молоко і цінують легке зціджування одним натисненням кнопки.
Країна виготовлення
Матеріал
У комплекті:
Молоковідсмоктувач
Конструкція
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції
SCF254/61
SCF254/24