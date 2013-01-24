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Philips Avent

Одинарний електричний молоковідсмоктувач Comfort

SCF332/01
Avent
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
Avent
  • Більше комфорту, більше молока Більше комфорту, більше молока Більше комфорту, більше молока
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    Philips Avent Одинарний електричний молоковідсмоктувач Comfort

    SCF332/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Більше комфорту, більше молока

    Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме витікання молока. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Одинарний електричний молоковідсмоктувач Comfort

    Більше комфорту, більше молока

    Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме витікання молока. Переглянути усі переваги

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      • Natural
      • У комплекті пляшечка ємністю 120 мл
      Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

      Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

      Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

      Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зціджування

      Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зціджування

      Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для витікання молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.

      М’яка масажна насадка з відчуттям тепла

      М’яка масажна насадка з відчуттям тепла

      Наша масажна насадка має нову м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Компактний і легкий дизайн

      Компактний і легкий дизайн

      Молоковідсмоктувач має компактний дизайн, завдяки чому його легко тримати і розмістити на грудях. Невеликий, легкий основний блок можна легко розмістити поблизу для абсолютного контролю під час зціджування. Для додаткової зручності під час транспортування і зберігання трубку легко намотати навколо основного блока. Легко використовувати в дорозі завдяки батарейкам.

      Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей

      Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей

      Легке візуальне поєднання деталей для простого збирання.

      Сумісність з іншими виробами для годування Philips Avent

      Сумісність з іншими виробами для годування Philips Avent

      Цей молоковідсмоктувач можна використовувати разом з іншими виробами для годування Philips Avent, в тому числі з нашими контейнерами для зберігання молока та пляшечками Classic. Philips Avent також пропонує лінійку аксесуарів для догляду за грудьми для довшого грудного вигодовування та більшого комфорту.

      Легке чищення завдяки невеликій кількості окремих деталей

      Легко чистити завдяки невеликій кількості окремих деталей. Молоко ніколи не контактуватиме з трубкою та основним блоком. Усі деталі, крім електронних, можна мити в посудомийній машині.

      Легке керування одним натисненням кнопки

      Електричний одинарний молоковідсмоктувач ідеально підходить для мам, які часто зціджують молоко і цінують легке зціджування одним натисненням кнопки.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • Матеріал

        Молоковідсмоктувач
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Корпус молоковідсмоктувача
        1  шт.
        Основний блок із трубкою
        1  шт.
        Насадка стандартного розміру
        1  шт.
        Пляшечка Natural ємністю 120 мл
        1  шт.
        Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
        1  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        1  шт.
        Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер
        2 (2 денні вкладиші та 2 нічні вкладиші)  шт.
        Запасна мембрана
        1  шт.

      • Молоковідсмоктувач

        Матеріал
        Без вмісту BPA*

      • Конструкція

        Дизайн молоковідсмоктувача
        Компактний дизайн
        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        • Просто збирати
        • Легке чищення
        • Повністю сумісна лінійка

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Жодного нахиляння вперед
        Можна сидіти у зручному положенні
        Налаштування
        • 3 налаштування зціджування
        • 1 режим стимуляції
        М’яка масажна насадка
        Лагідне стимулювання

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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