Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Використовуйте наш тихий молоковідсмоктувач у будь-який час і будь-де, навіть із живленням від батарей. Його легко налаштовувати, персоналізувати, використовувати та чистити. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де
Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Використовуйте наш тихий молоковідсмоктувач у будь-який час і будь-де, навіть із живленням від батарей. Його легко налаштовувати, персоналізувати, використовувати та чистити. Переглянути усі переваги
Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку або контейнер навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.
Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для витікання молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока комфортним.
Наша масажна насадка має м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.
Жодного потрапляння молока у трубки.
Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн. Легко зціджуйте молоко для дитини у будь-який час.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Створений для непомітного зціджування.
Конструкція
Етапи розвитку
Простота у користуванні
Функції
Матеріал
У комплекті:
Країна виготовлення
SCF254/61
SCF254/24