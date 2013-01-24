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Philips Avent

Одинарний електричний молоковідсмоктувач

SCF332/31
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де
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    Philips Avent Одинарний електричний молоковідсмоктувач

    SCF332/31
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де

    Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Використовуйте наш тихий молоковідсмоктувач у будь-який час і будь-де, навіть із живленням від батарей. Його легко налаштовувати, персоналізувати, використовувати та чистити. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Одинарний електричний молоковідсмоктувач

    Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де

    Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Використовуйте наш тихий молоковідсмоктувач у будь-який час і будь-де, навіть із живленням від батарей. Його легко налаштовувати, персоналізувати, використовувати та чистити. Переглянути усі переваги

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      Кращий комфорт, більше молока*. Будь-коли, будь-де

      Одинарний електричний молоковідсмоктувач із масажною насадкою

      • Зціджування у будь-який час та будь-де
      • У комплекті м’яка масажна насадка
      • Пляшечка та соска Natural
      Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

      Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

      Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку або контейнер навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

      Виберіть ефективне та комфортне для Вас налаштування

      Виберіть ефективне та комфортне для Вас налаштування

      Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для витікання молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока комфортним.

      М’яка масажна насадка з масажними пелюстками

      М’яка масажна насадка з масажними пелюстками

      Наша масажна насадка має м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Стильна насадка з пелюстками лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

      Закрита система, створена для гігієнічного зціджування

      Закрита система, створена для гігієнічного зціджування

      Жодного потрапляння молока у трубки.

      Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн

      Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн

      Кілька окремих частин та інтуїтивний дизайн. Легко зціджуйте молоко для дитини у будь-який час.

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      У комплекті наша пляшечка та соска Natural для природного захоплення

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Створений допомогти зціджувати молоко тихо

      Створений допомогти зціджувати молоко тихо

      Створений для непомітного зціджування.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко
        Дизайн молоковідсмоктувача
        Компактний дизайн

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Простота у користуванні

        Використання молоковідсмоктувача
        • Легке чищення
        • Повністю сумісна лінійка
        • Просто збирати

      • Функції

        Жодного нахиляння вперед
        Можна сидіти у зручному положенні
        Налаштування
        • 1 режим стимуляції
        • 3 налаштування зціджування
        М’яка масажна насадка
        Лагідне стимулювання

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон
        Молоковідсмоктувач
        Без BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

      • У комплекті:

        Корпус молоковідсмоктувача
        1  шт.
        Основний блок із трубкою
        1  шт.
        Насадка стандартного розміру (19,5 мм)
        1 шт. (окремо можна придбати насадку більшого розміру)
        Пляшечка Natural ємністю 125 мл
        1  шт.
        Дорожня кришка
        1  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        1  шт.
        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        4  шт.
        Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер
        1 упаковка (2 шт.)

      • Країна виготовлення

        Великобританія
        Так

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            • Комфорт клінічно доведено: у тестуванні за участі 110 матерів у США, Великобританії, Китаї та Росії, що проводилося у березні 2016 року, жінки оцінили роботу Philips Avent з точки зору комфорту в середньому як 8,6/10.
            • Більше молока: незалежне дослідження підтвердило наявність зв’язку між рівнями стресу та появою молока. Дивіться www.philips.com/AVENT
            • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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