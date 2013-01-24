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Philips Avent

ultra soft snuggle

SCF348/11
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Більше комфорту від кожних обіймів Більше комфорту від кожних обіймів Більше комфорту від кожних обіймів
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    Philips Avent ultra soft snuggle

    SCF348/11
    Загальна оцінка / 5

    Більше комфорту від кожних обіймів

    Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити. Переглянути усі переваги

    Philips Avent ultra soft snuggle

    Більше комфорту від кожних обіймів

    Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити. Переглянути усі переваги

    Більше комфорту від кожних обіймів

    Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити. Переглянути усі переваги

    Philips Avent ultra soft snuggle

    Більше комфорту від кожних обіймів

    Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити. Переглянути усі переваги

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      Більше комфорту від кожних обіймів

      У комплекті пустушка ultra soft

      • Плюшева іграшка та пустушка ultra soft
      • від 0 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 1 іграшка snuggle, 1 пустушка 0–6 міс.
      Допомагає Вам із малюком знайти пустушку

      Допомагає Вам із малюком знайти пустушку

      Більше не потрібно шукати пустушку! Її легко знайти завдяки плюшевій тваринці.

      Малюки відчуватимуть комфорт, щоразу обіймаючи іграшку

      Малюки відчуватимуть комфорт, щоразу обіймаючи іграшку

      Малюки відчуватимуть додатковий комфорт, щоразу обіймаючи своїх плюшевих тваринок. Іграшки виготовлено з м’якої тканини, а спеціальні наповнювачі в лапках допоможуть пустушці завжди бути на місці.

      Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent

      Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent

      Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent. Їх можна комбінувати, щоб створити виріб, який підійде для Вашого малюка.

      Оберіть улюблену тваринку чи зберіть усіх чотирьох

      Оберіть улюблену тваринку чи зберіть усіх чотирьох

      Дітям сподобається обіймати будь-яку із чотирьох тваринок: жирафку, мавпочку, слоненя чи тюленя. Наші плюшеві тваринки snuggle є заспокійливими та дружніми супутниками для дитини. Тоді дитина заспокоється, а з нею й Ви.

      Від’єднується для легкого чищення

      Від’єднується для легкого чищення

      Плюшеву тваринку можна легко від’єднати від пустушки ultra soft, щоб легко їх почистити. Ви будете почуватися впевнено, знаючи, що Вашу дитину може заспокоїти чиста іграшка.

      Пустушку можна почистити і стерилізувати окремо

      Пустушку можна почистити і стерилізувати окремо

      Плюшеві тваринки можна прати у пральній машині, а пустушки можна мити в посудомийній машині, стерилізаторі чи кип’яченій воді. Будьте спокійні, знаючи, що вони завжди чисті й безпечні для Вашого малюка.

      У комплекті симпатична м’яка іграшка snuggle з пустушкою ultra soft

      У комплекті симпатична м’яка іграшка snuggle з пустушкою ultra soft

      У комплекті симпатична м’яка іграшка snuggle з нашою пустушкою ultra soft. Її виготовлено з гнучкого силікону, вона м’яка до делікатної шкіри малюка і не залишає слідів на шкірі.

      М’який, гнучкий нагубник для більшого комфорту та меншої кількості слідів на шкірі

      М’який, гнучкий нагубник для більшого комфорту та меншої кількості слідів на шкірі

      Для захисту делікатної шкіри наш ультрам’який гнучкий нагубник повторює форму щік дитини. Він залишає менше слідів і подразнення для більш комфортного заспокоєння.*

      98% дітей приймають текстуровані силіконові соски*

      98% дітей приймають текстуровані силіконові соски*

      Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        ultra soft snuggle
        1  шт.
        пустушка ultra soft (0–6 міс.)
        1  шт.

      • Безпека

        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Пустушку можна стерилізувати
        Так
        Пустушку можна мити в посудомийній машині
        Так
        Плюшеву іграшку можна прати в машині
        Так

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          • Бренд пустушок №1 у цілому світі
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Наша лінійка виробів супроводжує мам і дітей на кожному етапі розвитку дитини

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