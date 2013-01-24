Більше комфорту від кожних обіймів
Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити. Переглянути усі переваги
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Більше комфорту від кожних обіймів
Philips Avent ultra soft snuggle – це плюшева тваринка з пустушкою ultra soft. Іграшка snuggle легка, що дозволяє дитині тримати її біля себе для відчуття захищеності. Її легко знайти і від’єднати від пустушки, щоб почистити. Переглянути усі переваги
Більше не потрібно шукати пустушку! Її легко знайти завдяки плюшевій тваринці.
Малюки відчуватимуть додатковий комфорт, щоразу обіймаючи своїх плюшевих тваринок. Іграшки виготовлено з м’якої тканини, а спеціальні наповнювачі в лапках допоможуть пустушці завжди бути на місці.
Плюшева тваринка сумісна з усіма пустушками Philips Avent. Їх можна комбінувати, щоб створити виріб, який підійде для Вашого малюка.
Дітям сподобається обіймати будь-яку із чотирьох тваринок: жирафку, мавпочку, слоненя чи тюленя. Наші плюшеві тваринки snuggle є заспокійливими та дружніми супутниками для дитини. Тоді дитина заспокоється, а з нею й Ви.
Плюшеву тваринку можна легко від’єднати від пустушки ultra soft, щоб легко їх почистити. Ви будете почуватися впевнено, знаючи, що Вашу дитину може заспокоїти чиста іграшка.
Плюшеві тваринки можна прати у пральній машині, а пустушки можна мити в посудомийній машині, стерилізаторі чи кип’яченій воді. Будьте спокійні, знаючи, що вони завжди чисті й безпечні для Вашого малюка.
У комплекті симпатична м’яка іграшка snuggle з нашою пустушкою ultra soft. Її виготовлено з гнучкого силікону, вона м’яка до делікатної шкіри малюка і не залишає слідів на шкірі.
Для захисту делікатної шкіри наш ультрам’який гнучкий нагубник повторює форму щік дитини. Він залишає менше слідів і подразнення для більш комфортного заспокоєння.*
Немовлята знають, що їм подобається! Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft.
У комплекті:
Безпека
Гігієна