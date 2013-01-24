Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі.
Підігрівач пляшечок підігріє 150 мл молока всього за 3 хвилини*.
Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.
Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.
Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.
Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.
Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.
Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.
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Технічні характеристики