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Avent Швидкий підігрівач пляшечок

SCF355/07
Avent
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Загальна оцінка / 5
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    Avent Швидкий підігрівач пляшечок

    SCF355/07
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

    У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі.

    Avent Швидкий підігрівач пляшечок

    Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

    У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі.

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      Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

      Швидко та рівномірно підігріває молоко

      • Підігріває рівномірно без перегріву
      • Швидко підігріває
      • Лагідне розморожування
      • Функція збереження тепла
      Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

      Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

      Підігрівач пляшечок підігріє 150 мл молока всього за 3 хвилини*.

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Швидке та рівномірне підігрівання

      Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

      Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

      Налаштування лагідного розморожування для дитячих пляшечок

      Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води – просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.

      Сумісний із пляшечками та контейнерами Philips Avent

      Сумісний із пляшечками та контейнерами Philips Avent

      Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.

      Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання

      Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання

      Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.

      Зберігайте молоко теплим

      Зберігайте молоко теплим

      Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.

      Також використовуйте для підігрівання дитячої їжі

      Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

      Технічні характеристики

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxТ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  мм
        Розміри упаковки (ШxВxГ)
        175 x 185 x 160  мм

      • Країна виготовлення

        Розроблено у
        Європі
        Виготовлено у
        Китай

      • У комплекті:

        Підігрівач пляшечок
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        Всі

      • Матеріал виробу

        ABS
        Так
        Поліпропілен
        Так

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        275  Вт
        Напруга
        220 В змінного струму, 50 Гц

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          Відгуки

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          • У разі використання =< 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.
          • У цьому підігрівачі пляшечок не можна використовувати пакети для грудного молока та пляшечки Philips Avent на 60 мл.

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