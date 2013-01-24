Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги