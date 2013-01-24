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Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги
Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги
Швидкий підігрівач пляшечок
Ціна магазину Philips
Усього:
Підігрівач пляшечок підігріє 150 мл молока всього за 3 хвилини*.
Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.
Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.
Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.
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Технічні характеристики
Матеріал виробу