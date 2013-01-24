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    Philips Avent

    Швидкий підігрівач пляшечок

    SCF355/07
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок
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      Philips Avent Швидкий підігрівач пляшечок

      SCF355/07
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

      У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Швидкий підігрівач пляшечок

      Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

      У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги

      Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

      У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги

      Philips Avent Швидкий підігрівач пляшечок

      Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

      У ті дні, коли ви збиваєтеся з ніг, цей підігрівач пляшечок Philips Avent швидко та рівномірно підігріє молоко всього за 3 хвилини. Пристроєм легко користуватися, він має налаштування для зручного розморожування та може використовуватися для підігрівання дитячої їжі. Переглянути усі переваги

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        Швидкий підігрівач пляшечок

        Ціна магазину Philips

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        Наш найшвидший електричний підігрівач пляшечок

        Швидко та рівномірно підігріває молоко

        • Підігріває рівномірно без перегріву
        • Швидко підігріває
        • Лагідне розморожування
        • Функція збереження тепла
        Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

        Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

        Підігрівач пляшечок підігріє 150 мл молока всього за 3 хвилини*.

        Швидке та рівномірне підігрівання

        Швидке та рівномірне підігрівання

        Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

        Зберігайте молоко теплим

        Зберігайте молоко теплим

        Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.

        Сумісний із пляшечками та контейнерами Philips Avent

        Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.

        Технічні характеристики

        • Етапи розвитку

          Етап
          Всі
          Розміри виробу (ШxВxТ)
          160,4 x 139,9 x 148,55  мм
          Напруга
          220 В змінного струму, 50 Гц
          Розміри упаковки (ШxВxГ)
          175 x 185 x 160  мм

        • Технічні характеристики

          Споживання енергії
          275  Вт
          Розроблено у
          Європі
          Підігрівач пляшечок
          1  шт.
          Виготовлено у
          Китай

        • Матеріал виробу

          ABS
          Так
          Поліпропілен
          Так

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