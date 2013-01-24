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Philips Avent

Швидкий підігрівач пляшечок

SCF358/00
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Швидке і легке підігрівання Швидке і легке підігрівання Швидке і легке підігрівання
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    Philips Avent Швидкий підігрівач пляшечок

    SCF358/00
    Загальна оцінка / 5

    Швидке і легке підігрівання

    Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Швидкий підігрівач пляшечок

    Швидке і легке підігрівання

    Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги

    Швидке і легке підігрівання

    Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Швидкий підігрівач пляшечок

    Швидке і легке підігрівання

    Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги

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      Швидке і легке підігрівання

      Готовність менш ніж за 3 хвилини*

      • Підігріває рівномірно без перегріву
      • Швидко підігріває
      • Швидко розморожує
      • Також підігріває дитячу їжу
      Функція розумного контролю температури підігріває до ідеальної температури

      Функція розумного контролю температури підігріває до ідеальної температури

      Виберіть об’єм молока, натисніть кнопку запуску і дозвольте функції розумного регулювання температури подбати про все інше. Функція визначає початкову температуру молока, швидко нагріває його до ідеальної температури і підтримує температуру до 60 хвилин.

      Функція розморожування для контейнерів із замороженим молоком та дитячою їжею

      Функція розморожування для контейнерів із замороженим молоком та дитячою їжею

      Любите зберігати в морозилці запаси їжі? Підігрівач пляшечок швидко розморожує контейнери з молоком та дитячою їжею.

      Прогріває контейнери з дитячою їжею та молоком

      Прогріває контейнери з дитячою їжею та молоком

      Коли Ваш малюк готовий переходити на тверду їжу, підігрівач пляшечок також розморожує і прогріває контейнери з дитячою їжею.

      Легко мити

      Легко мити

      Має лише одну частину, тому його легко чистити, а Ви можете більше часу проводити зі своїм малюком.

      Підтримує ідеальну температуру до 60 хвилин

      Підтримує ідеальну температуру до 60 хвилин

      Наш підігрівач пляшечок підтримує ідеальну температуру до 60 хвилин, на той випадок, якщо Вам потрібно більше часу, щоб погодувати малюка.

      Сумісний із більшістю пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних торгових марок

      Сумісний із більшістю пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних торгових марок

      Підходить для улюблених пляшечок малюка Philips Avent та більшості пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних брендів.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Розроблено у
        Європі
        Виготовлено у
        Китай

      • У комплекті:

        Підігрівач пляшечок
        1  шт.

      • Матеріал виробу

        ABS
        Так
        Поліпропілен
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (ШxВxТ)
        160,4 x 139,9 x 148,55  мм
        Розміри упаковки (ШxВxГ)
        175 x 185 x 160  мм

      • Технічні характеристики

        Споживання енергії
        400  Вт
        Класифікація безпеки
        Клас 1
        Напруга
        220–240 В, 50/60 Гц

      • Етапи розвитку

        Етапи
        Всі

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