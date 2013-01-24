Швидке і легке підігрівання
Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке і легке підігрівання
Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги
Швидке і легке підігрівання
Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке і легке підігрівання
Готуйте ідеально підігріту їжу за лічені хвилини з підігрівачем для пляшок, який регулює температуру за Вас. Розумний контроль температури запобігає перегріванню молока та дитячої їжі й регулює схему нагрівання для швидкого прогрівання. Переглянути усі переваги
Виберіть об’єм молока, натисніть кнопку запуску і дозвольте функції розумного регулювання температури подбати про все інше. Функція визначає початкову температуру молока, швидко нагріває його до ідеальної температури і підтримує температуру до 60 хвилин.
Любите зберігати в морозилці запаси їжі? Підігрівач пляшечок швидко розморожує контейнери з молоком та дитячою їжею.
Коли Ваш малюк готовий переходити на тверду їжу, підігрівач пляшечок також розморожує і прогріває контейнери з дитячою їжею.
Має лише одну частину, тому його легко чистити, а Ви можете більше часу проводити зі своїм малюком.
Наш підігрівач пляшечок підтримує ідеальну температуру до 60 хвилин, на той випадок, якщо Вам потрібно більше часу, щоб погодувати малюка.
Підходить для улюблених пляшечок малюка Philips Avent та більшості пляшечок та баночок із дитячою їжею провідних брендів.
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