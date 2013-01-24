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Philips Avent

Пустушка ultra air

SCF376/11
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка Легка дихаюча пустушка
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    Philips Avent Пустушка ultra air

    SCF376/11
    Загальна оцінка / 5

    Легка дихаюча пустушка

    Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Пустушка ultra air

    Легка дихаюча пустушка

    Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги

    Легка дихаюча пустушка

    Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Пустушка ultra air

    Легка дихаюча пустушка

    Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги

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      Легка дихаюча пустушка

      Легко знайти у темряві

      • Із підсвічуванням у темряві
      • 0–6 міс.
      • Ортодонтична та без вмісту BPA
      • 2 шт. в упаковці
      Дозволяє шкірі дихати

      Дозволяє шкірі дихати

      Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.

      Легко знайти у темряві

      Легко знайти у темряві

      За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку ultra air дитини, не вмикаючи світло.

      Ідеальна текстура для почуття комфорту

      Ідеальна текстура для почуття комфорту

      Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.

      Подобається малюкам з усього світу*

      Подобається малюкам з усього світу*

      Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.

      Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

      Враховує природну форму піднебіння, зубів та ясен

      Піклуйтеся про розвиток ротової порожнини вашого малюка завдяки симетричній сосці, що враховує природну форму його піднебіння, зубів та ясен.

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Стерилізація і зберігання в одному зручному контейнері

      Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пустушка ultra air
        2  шт.

      • Аксесуари в комплекті

        Контейнер для стерилізації/транспортування
        Так

      • Безпека

        Захисне кільце-тримач
        Так
        Не містить BPA
        Так

      • Гігієна

        Легко мити
        Так
        Можна стерилізувати
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так

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          • Заряджайте нічну пустушку ultra air на денному світлі протягом принаймні години
          • Тестування, що проводилося у 2016-2017 рр. серед споживачів у США, показало в середньому прийняття на 98% текстурної соски Philips Avent, що використовується у наших пустушках ultra air для дітей віком 0–6 міс. та 6–18 міс.
          • З міркувань гігієни заміняйте пустушки кожні 4 тижні
          • Бренд пустушок №1 у цілому світі

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