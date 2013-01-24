Легка дихаюча пустушка
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка дихаюча пустушка
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги
Легка дихаюча пустушка
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка дихаюча пустушка
Заспокоюйте свого малюка пустушкою, яка дозволяє шкірі дихати і яку легко знайти уночі. Пустушка Philips Avent ultra air для використання уночі має збільшені отвори, щоб шкіра залишалася сухою, а також світиться, щоб її можна було побачити в темряві. Переглянути усі переваги
Надзвичайно великі отвори для повітря лагідно пропускають повітря до шкіри дитини, щоб вона залишалася м’якою і сухою.
За допомогою підсвічування ви можете швидко знайти пустушку ultra air дитини, не вмикаючи світло.
Пустушка ultra air містить усе для почуття легкості та комфорту, зокрема ніжну соску.
Ми запитали мам, як їхні діти реагують на наші текстуровані силіконові соски, і приблизно 98% із них сказали, що їхні діти приймають пустушки Philips Avent ultra soft та ultra air.
Піклуйтеся про розвиток ротової порожнини вашого малюка завдяки симетричній сосці, що враховує природну форму його піднебіння, зубів та ясен.
Дорожній контейнер ultra air може виконувати функції стерилізатора, тому все, що потрібно зробити, – додати трохи води і покласти його у мікрохвильову піч. Потім будьте спокійні, адже пустушка чиста і готова до використання.
У комплекті:
Аксесуари в комплекті
Безпека
Гігієна