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Avent Ручний молоковідсмоктувач

SCF430/10
Avent
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Загальна оцінка / 5
  • Комфортне зціджування, куди б ви не пішли Комфортне зціджування, куди б ви не пішли Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
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    Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

    Насолоджуйтеся лагідним комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Він містить технологію природного руху, натхненну смоктальними діями вашої дитини для швидкого відтоку молока. Можна легко регулювати ритм та вакуум. Підходить практично для усіх сосків.

    Avent Ручний молоковідсмоктувач

    Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

    Насолоджуйтеся лагідним комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Він містить технологію природного руху, натхненну смоктальними діями вашої дитини для швидкого відтоку молока. Можна легко регулювати ритм та вакуум. Підходить практично для усіх сосків.

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      Комфортне зціджування, куди б ви не пішли

      Технологія природного руху для швидшого відтоку молока

      • Легке зціджування і годування
      • Стандартний набір
      Допомагає швидко зціджувати молоко

      Допомагає швидко зціджувати молоко

      Інноваційний силіконовий фланець, натхненний смоктальними діями вашої дитини, стимулює сосок для швидкого відтоку молока. Для комфортного й ефективного зціджування.

      М’яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру

      М’яка адаптивна силіконова подушечка одного розміру

      Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під вашу тілобудову. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

      Ідеальний для матерів, які зціджують у дорозі

      Ідеальний для матерів, які зціджують у дорозі

      Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі простим та непомітним.

      Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями

      Легке стимулювання зціджування молока до або між годуваннями

      Унікальний, портативний ручний молоковідсмоктувач – ідеальний для матерів, яким потрібне лагідне зціджування молока за межами дому або перед грудним годуванням.

      Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

      Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

      Регулюйте ритм зціджування та всмоктування відповідно до своїх потреб, комфорту та відтоку молока.

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Розслабтесь і сидіть зручно під час зціджування – завдяки нашому дизайну, який дозволяє сидіти прямо, а не нахилятись уперед.

      Легко мити та налаштовувати

      Легко мити та налаштовувати

      Завдяки невеликій кількості частин наш новий молоковідсмоктувач легко налаштувати і мити.

      Зціджування і годування

      Зціджування і годування

      Для годування зцідженим молоком просто під’єднайте м’яку соску до контейнера-пляшечки. Щоб зберегти молоко для годування згодом, закрийте пляшечку, використовуючи ущільнюючий диск.

      Технічні характеристики

      • Функції

        Жодного нахиляння вперед
        Можна сидіти у зручному положенні
        М’яка та адаптивна подушечка
        Лагідне стимулювання
        Портативний та легкий
        Легкий у дорозі

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*
        Молоковідсмоктувач
        Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Комплект для зціджування з ручкою
        1  шт.
        Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+
        1  шт.
        Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        2  шт.
        Ущільнюючий диск
        1  шт.
        Кришка подушечки
        1  шт.

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            • Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
            • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 учасниць (білошкірих), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
            • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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