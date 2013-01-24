Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтеся лагідним комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Він містить технологію природного руху, натхненну смоктальними діями вашої дитини для швидкого відтоку молока. Можна легко регулювати ритм та вакуум. Підходить практично для усіх сосків.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комфортне зціджування, куди б ви не пішли
Насолоджуйтеся лагідним комфортом портативного ручного молоковідсмоктувача Philips Avent. Він містить технологію природного руху, натхненну смоктальними діями вашої дитини для швидкого відтоку молока. Можна легко регулювати ритм та вакуум. Підходить практично для усіх сосків.
Інноваційний силіконовий фланець, натхненний смоктальними діями вашої дитини, стимулює сосок для швидкого відтоку молока. Для комфортного й ефективного зціджування.
Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під вашу тілобудову. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).
Молоковідсмоктувач малий та легкий, завдяки чому його легко зберігати й переносити, що робить зціджування у дорозі простим та непомітним.
Унікальний, портативний ручний молоковідсмоктувач – ідеальний для матерів, яким потрібне лагідне зціджування молока за межами дому або перед грудним годуванням.
Регулюйте ритм зціджування та всмоктування відповідно до своїх потреб, комфорту та відтоку молока.
Розслабтесь і сидіть зручно під час зціджування – завдяки нашому дизайну, який дозволяє сидіти прямо, а не нахилятись уперед.
Завдяки невеликій кількості частин наш новий молоковідсмоктувач легко налаштувати і мити.
Для годування зцідженим молоком просто під’єднайте м’яку соску до контейнера-пляшечки. Щоб зберегти молоко для годування згодом, закрийте пляшечку, використовуючи ущільнюючий диск.
Функції
Матеріал
У комплекті:
SCF254/61
SCF254/24