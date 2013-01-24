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Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги
Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини
Невловимі цитрусові нотки на тлі лавандової олійки.
Гіпоалергенна для шкіри матері та дитини
Зволожуюча миюча формула для використання в ванній та душі.
Країна виготовлення
Дизайн
Етапи розвитку
Розміри і вага
Інгредієнти
У комплекті: