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Avent

Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

SCF502/40
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою
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    Avent Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

    SCF502/40
    Загальна оцінка / 5

    Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

    Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Avent Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

    Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

    Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

    Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

    Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Avent Розслаблюючий гель для ванни й душу Avent

    Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

    Зволожувальна очищувальна пінка, завдяки якій шкіра стане шовковистою і гладенькою, а також матиме ніжний аромат. Легкий цитрусовий аромат із ноткою лавандовою олійки заспокоює тіло і розум. Переглянути усі переваги

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      Знімає ознаки стресу і робить шкіру шовковистою

      З лавандовою олійкою та екстрактом морських водоростей

      • 400 мл

      Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини

      Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини

      Допомагає заспокоїти душу й тіло

      Невловимі цитрусові нотки на тлі лавандової олійки.

      Гіпоалергенна

      Гіпоалергенна для шкіри матері та дитини

      Робить шкіру шовковистою і гладенькою

      Зволожуюча миюча формула для використання в ванній та душі.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • Дизайн

        Колір
        Дизайн продукту може різнитися залежно від країни.
        Трубка
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

      • Розміри і вага

        Об’єм
        400 мл

      • Інгредієнти

        Лавандова олія
        Так
        Екстракт морських водоростей
        Так

      • У комплекті:

        Гель для ванни й душу
        1 туба, 400 мл

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