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    Avent

    Легка зволожувальна олійка Avent

    SCF503/12
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Бореться з сухою шкірою і розтяжками Бореться з сухою шкірою і розтяжками Бореться з сухою шкірою і розтяжками
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      Avent Легка зволожувальна олійка Avent

      SCF503/12
      Загальна оцінка / 5

      Бореться з сухою шкірою і розтяжками

      Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avent Легка зволожувальна олійка Avent

      Бореться з сухою шкірою і розтяжками

      Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги

      Бореться з сухою шкірою і розтяжками

      Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Avent Легка зволожувальна олійка Avent

      Бореться з сухою шкірою і розтяжками

      Чудовий спрей, який швидко поглинається шкірою, не залишає жирних плям і легко проникає у важкодоступні місця. Бореться зі сухою шкірою і розтяжками, полегшуючи свербіж і роблячи шкіру м’якою та ніжною на дотик. Переглянути усі переваги

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        Легка зволожувальна олійка Avent

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Бореться з сухою шкірою і розтяжками

        З апельсиновою та мигдалевою олійкою

        • 125 мл

        Гіпоалергенна

        Гіпоалергенна для шкіри матері та дитини

        Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини

        Схвалено дерматологами для використання під час вагітності та після народження дитини

        Допомагає усунути відчуття "свербіння", яке так дратує

        Нежирна формула, яка допомагає боротися з сухістю та розтяжками шкіри.

        Пом’якшує шкіру

        Спрей, який швидко поглинається шкірою, містить апельсинову та мигдалеву олійку.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Легка зволожувальна олійка
          1 спрей, 125 мл

        • Країна виготовлення

          Англія
          Так

        • Дизайн

          Колір
          Дизайн продукту може різнитися залежно від країни.
          Спрей
          Так

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

        • Характеристики

          Усунення відчуття свербіння на шкірі живота
          Так

        • Інгредієнти

          Мигдалева олійка
          Так
          Апельсинова олійка
          Так

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