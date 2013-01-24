Зволожує і пом’якшує шкіру
Зволожує і пом’якшує сухі або чутливі соски. Легко наноситься і не потрібно витирати перед годуванням. Переглянути усі переваги
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Зволожує і пом’якшує шкіру
Зволожує і пом’якшує сухі або чутливі соски. Легко наноситься і не потрібно витирати перед годуванням. Переглянути усі переваги
Містить кокосову олію та алое вера – два натуральні інгредієнти, які зволожують шкіру та пом’якшують соски.
Не потрібно витирати перед годуванням.
Містить Medilan™ – ланолін найвищого очищення, який проникає у зовнішні шари шкіри, забезпечуючи зволоження та еластичність.
Застосування один раз чи двічі на день під час вагітності допоможе підготувати шкіру до годування грудьми, а нанесення після народження дитини між годування дозволить мамам підтримувати здоров’я та еластичність шкіри.
У комплекті:
Конструкція
Етапи розвитку
Розміри і вага
Функції
Інгредієнти