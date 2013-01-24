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Philips Avent

Зволожуючий крем для сосків Avent

SCF504/30
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Зволожує і пом’якшує шкіру Зволожує і пом’якшує шкіру Зволожує і пом’якшує шкіру
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    Philips Avent Зволожуючий крем для сосків Avent

    SCF504/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Зволожує і пом’якшує шкіру

    Зволожує і пом’якшує сухі або чутливі соски. Легко наноситься і не потрібно витирати перед годуванням. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Philips Avent Зволожуючий крем для сосків Avent

    Зволожує і пом’якшує шкіру

    Зволожує і пом’якшує сухі або чутливі соски. Легко наноситься і не потрібно витирати перед годуванням. Переглянути усі переваги

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      Зволожує і пом’якшує шкіру

      Із чистим, медичним ланоліном та алое вера

      • 30 мл

      з кокосовою олією та алое вера

      Містить кокосову олію та алое вера – два натуральні інгредієнти, які зволожують шкіру та пом’якшують соски.

      Безпечний для дитини

      Не потрібно витирати перед годуванням.

      Містить ланолін

      Містить Medilan™ – ланолін найвищого очищення, який проникає у зовнішні шари шкіри, забезпечуючи зволоження та еластичність.

      Зволожує і пом’якшує сухі або чутливі соски

      Застосування один раз чи двічі на день під час вагітності допоможе підготувати шкіру до годування грудьми, а нанесення після народження дитини між годування дозволить мамам підтримувати здоров’я та еластичність шкіри.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Зволожуючий крем для сосків
        1 туба

      • Конструкція

        Трубка
        Так

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Розміри і вага

        Гучність
        30 мл

      • Функції

        Підготовка до годування грудьми
        Так

      • Інгредієнти

        Ланолін
        Так
        Гідрогенізований полідецен
        Так
        Екстракт листя алое вера
        Так
        Олія кокосової пальми
        Так
        Бутилгідрокситолуен
        Так

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