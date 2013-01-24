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Philips Avent

Чашка з носиком

SCF551/00
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Легке пиття Легке пиття Легке пиття
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    Philips Avent Чашка з носиком

    SCF551/00
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    Легке пиття

    Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Чашка з носиком

    Легке пиття

    Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги

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      М’який силіконовий носик для легкого пиття

      М’який силіконовий носик для легкого пиття

      Із суцільного силіконового носика легко пити – рідина починає текти після натиску на носик.

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Суцільний силіконовий носик для легкого збирання

      Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.

      Хвиляста форма контейнера для впевненого тримання

      Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Китай
        Так

      • У комплекті:

        Силіконовий носик
        1  шт.
        Чашка з носиком
        Поліпропілен, силіконова гума
        Чашка (200 мл)
        1  шт.
        Гігієнічна кришечка
        1  шт.

      • Аксесуари

        Запасна частина
        Замінний носик SCF246

      • Вага та розміри

        Загальні розміри продукту без вкладень
        69 x 111 x 118  мм
        Вага виробу
        0,06  кг

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