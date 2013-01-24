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    Philips Avent

    Чашка з носиком

    SCF551/05
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Легке пиття Легке пиття Легке пиття
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      Philips Avent Чашка з носиком

      SCF551/05
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Легке пиття

      Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Чашка з носиком

      Легке пиття

      Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги

      Легке пиття

      Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Чашка з носиком

      Легке пиття

      Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги

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        Чашка з носиком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легке пиття

        Тренувальна чашка з м’яким носиком для легкого пиття

        • Легке пиття
        • 200 мл
        • від 6 міс.
        • для хлопчиків
        М’який силіконовий носик для легкого пиття

        М’який силіконовий носик для легкого пиття

        Із суцільного силіконового носика легко пити – рідина починає текти після натиску на носик.

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Усі частини можна мити в посудомийній машині

        Суцільний силіконовий носик для легкого збирання

        Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.

        Хвиляста форма контейнера для впевненого тримання

        Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.

        Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

        Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

        Технічні характеристики

        • У комплекті:

          Чашка (200 мл)
          1  шт.
          Силіконовий носик
          1  шт.
          Чашка з носиком
          Поліпропілен, силіконова гума
          Гігієнічна кришечка
          1  шт.

        • Країна виготовлення

          Індонезія
          Так

        • Вага та розміри

          Загальні розміри продукту без вкладень
          69 x 111 x 118  мм
          Вага виробу
          0,06  кг

        • Аксесуари

          Запасна частина
          Замінний носик SCF246

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