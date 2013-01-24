Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Легке пиття
Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке пиття
Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги
Легке пиття
Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке пиття
Ця чашка з носиком Philips Avent чудово підходить для підростаючих малюків. М’який силіконовий носик спрощує пиття, а невелика кількість елементів полегшує миття чашки. Переглянути усі переваги
Із суцільного силіконового носика легко пити – рідина починає текти після натиску на носик.
Клапан вбудовано в носик, що забезпечує швидке та легке збирання.
Форма контейнера тренувальної чашки гарантує легке захоплення маленькими ручками.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.
У комплекті:
Країна виготовлення
Вага та розміри
Аксесуари