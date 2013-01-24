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Philips Avent

Дитяча чашка

SCF600/12
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі
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    Philips Avent Дитяча чашка

    SCF600/12
    Загальна оцінка / 5

    Гігієна в дорозі

    Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Гігієна в дорозі

    Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

    Гігієна в дорозі

    Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Гігієна в дорозі

    Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

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      Гігієна в дорозі

      Легко пити без проливання

      • 200 мл
      • від 6 місяців, м’який носик
      • З ручками
      М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

      М’який носик із запатентованим клапаном, який захищає від проливання

      Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

      М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

      М’який і гнучкий носик для легкого першого пиття

      М’який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки

      Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

      Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

      Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках. Ручки легко встановити чи зняти, тож чашки можна використовувати як з ручками, так і без них.

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Недекорована чашка (200 мл)
        1  шт.
        Відкидна кришка
        1  шт.
        Навчальні ручки
        1  шт.
        М’який носик
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

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