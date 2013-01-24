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Philips Avent

Дитяча чашка

SCF602/01
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки Легкий перехід від пляшечки до чашки
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    Philips Avent Дитяча чашка

    SCF602/01
    Загальна оцінка / 5

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Легкий перехід від пляшечки до чашки

    Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги

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      Шкала вимірювання на чашці

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      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Носик для дитячої пляшечки
        1  шт.
        Диво-ручки
        1  шт.
        Чашка Magic (260 мл)
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 1 року

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