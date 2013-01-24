Легкий перехід від пляшечки до чашки
Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкий перехід від пляшечки до чашки
Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги
Легкий перехід від пляшечки до чашки
Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легкий перехід від пляшечки до чашки
Чашка Philips Avent Magic без вмісту BPA має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити, підкидати чи залишити лежати на боці; і з неї легко пити. Носик із клапаном також підходить для пляшечок для годування, тому також захищає їх від проливання. Переглянути усі переваги
Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі
Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки
Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини
Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.
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