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Philips Avent

Дитяча чашка

SCF602/12
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі
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    Philips Avent Дитяча чашка

    SCF602/12
    Загальна оцінка / 5

    Гігієна в дорозі

    Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Гігієна в дорозі

    Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

    Гігієна в дорозі

    Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Гігієна в дорозі

    Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги

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      Гігієна в дорозі

      Легко пити без проливання

      • 260 мл
      • Від 12 міс., твердий носик
      • З ручками
      Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

      Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

      Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці

      Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

      Твердий носик для дітей від 12 міс.

      Твердий носик для дітей від 12 міс.

      Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки

      Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

      Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

      Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках. Ручки легко встановити чи зняти, тож чашки можна використовувати як з ручками, так і без них.

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

      Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Недекорована чашка, 260 мл
        1  шт.
        Відкидна кришка
        1  шт.
        Навчальні ручки
        1  шт.
        Твердий носик
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 12 місяців

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