Гігієна в дорозі
Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гігієна в дорозі
Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
Гігієна в дорозі
Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гігієна в дорозі
Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини
Стійкий до прогризання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки
Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках. Ручки легко встановити чи зняти, тож чашки можна використовувати як з ручками, так і без них.
Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.
Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.
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