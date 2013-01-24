Максимальний захист для грудного молока
Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний захист для грудного молока
Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги
Максимальний захист для грудного молока
Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний захист для грудного молока
Пакети для зберігання грудного молока Philips Avent – це безпечний і надійний спосіб зберегти Ваше грудне молоко. Їх можна зберігати в холодильнику чи морозилці. Завдяки попередній стерилізації ними можна користуватися відразу. Переглянути усі переваги
Надійна герметична подвійна застібка-блискавка для безпечного зберігання грудного молока
Захисна плівка свідчить про стерильність пакета перед першим використанням для абсолютної гігієни
Міцні бічні шви та двошаровий матеріал гарантують додаткову надійність зберігання цінного грудного молока в морозильній камері або холодильнику
Широкий і міцний отвір пакета гарантує легке наповнення і наливання грудного молока
Завдяки міцному дизайну цей пакет може стояти самостійно, а завдяки широкому отвору можна легко наповнювати й наливати грудне молоко
Пакети можна класти горизонтально для легкого зберігання у морозильній камері або холодильнику
Цей пакет виготовлено з матеріалу без вмісту BPA
У комплекті:
Ємність
Країна виготовлення
Матеріал
Конструкція
Характеристики
Розміри