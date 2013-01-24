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Philips Avent

Дитяча чашка

SCF604/11
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі
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    Philips Avent Дитяча чашка

    SCF604/11
    Загальна оцінка / 5

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча чашка

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

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      Гігієна в дорозі

      Швидше пиття без проливання

      • 340 мл
      • від 18 міс., спортивний носик
      Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

      Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

      Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

      Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

      Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

      Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Носик для швидкого потоку рідини та фіксатор на пояс підходять для всіх чашок Philips Avent

      Підходять для всіх чашок і пляшечок Philips Avent. Чашки також цілком взаємозамінні з іншими виробами лінійки, їх можна кріпити на молоковідсмоктувачах або ж використовувати фіксуюче кільце та соску замість носика.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Недекорована чашка (340 мл)
        1  шт.
        Відкидна кришка
        1  шт.
        Носик для швидкого пиття
        1  шт.
        Фіксатор на пояс/візочок
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 18 місяців

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