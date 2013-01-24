Гігієна в дорозі
Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гігієна в дорозі
Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
Гігієна в дорозі
Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гігієна в дорозі
Чашка Philips Avent для підростаючих дітей – це легкий крок від пляшечки до чашки. Відкидна кришка весь час підтримує носик у чистоті, навіть у дорозі. Чашка має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати; і з неї легко пити. Переглянути усі переваги
Запатентований клапан чашки з носиком Philips Avent регулює потік рідини та захищає від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини
М’який гнучкий носик ідеально підходить для переходу від грудного годування чи пляшечки до чашки
Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М’який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.
Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.
Кольоровий дизайн заохочує до цікавого навчання: впізнавайте тваринок і фрукти, рахуйте яблучка та дізнавайтеся, звідки береться їжа. Складність дизайну зростає в міру дорослішання дитини.
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