Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Декорована чашка Avent

SCF609/01
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі Гігієна в дорозі
    -{discount-value}

    Philips Avent Декорована чашка Avent

    SCF609/01
    Загальна оцінка / 5

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Декорована чашка Avent

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Декорована чашка Avent

    Гігієна в дорозі

    Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all spout-cups

      Гігієна в дорозі

      Чашка для швидкого пиття із захистом від проливання

      • 340 мл
      • від 18 міс., спортивний носик
      Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

      Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

      Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

      Знімний фіксатор для закріплення збоку на поясі чи на візочку

      Знімний фіксатор для закріплення збоку на поясі чи на візочку

      Зручний знімний фіксатор для закріплення збоку на поясі чи на візочку

      Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

      Носик для швидшого пиття, стійкий до прогризання

      Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка зберігає носик чистим

      Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Чашку можна стерилізувати повністю

      Носик для швидкого потоку рідини та фіксатор на пояс підходять для всіх чашок Philips Avent

      Підходять для всіх чашок і пляшечок Philips Avent. Чашки також цілком взаємозамінні з іншими виробами лінійки, їх можна кріпити на молоковідсмоктувачах або ж використовувати фіксуюче кільце та соску замість носика.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • У комплекті:

        Декорована чашка (340 мл)
        1  шт.
        Відкидна кришка
        1  шт.
        Фіксатор на пояс/візочок
        1  шт.
        Носик для швидкого пиття
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 18 місяців

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись