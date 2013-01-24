Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Контейнер для зберігання грудного молока

SCF619/05
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Надійне зберігання грудного молока Надійне зберігання грудного молока Надійне зберігання грудного молока
    -{discount-value}

    Philips Avent Контейнер для зберігання грудного молока

    SCF619/05
    Загальна оцінка / 5

    Надійне зберігання грудного молока

    Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги

    Philips Avent Контейнер для зберігання грудного молока

    Надійне зберігання грудного молока

    Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги

    Надійне зберігання грудного молока

    Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги

    Philips Avent Контейнер для зберігання грудного молока

    Надійне зберігання грудного молока

    Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all breast-milk-storage

      Надійне зберігання грудного молока

      Із кришкою, яка запобігає проливанню

      • 180 мл
      • 5 шт.
      Для безпечного зберігання і транспортування

      Для безпечного зберігання і транспортування

      Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом.

      Впорядкований холодильник та морозильна камера

      Впорядкований холодильник та морозильна камера

      Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.

      Одна система – безліч варіантів

      Одна система – безліч варіантів

      Сумісні з молоковідсмоктувачами, сосками Classic, Classic + та Natural Philips Avent.

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для максимальної гнучкості.

      Легке використання та чищення

      Легке використання та чищення

      Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого зберігання.

      Технічні характеристики

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 0 місяців

      • У комплекті:

        Контейнери для зберігання (180 мл)
        5 (багаторазові)  шт.
        Кришки
        5  шт.

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись