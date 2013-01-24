Надійне зберігання грудного молока
Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійне зберігання грудного молока
Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги
Надійне зберігання грудного молока
Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійне зберігання грудного молока
Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно контейнер для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги
Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.
Для легкого стеження за датами та вмістом.
Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.
Сумісні з молоковідсмоктувачами, сосками Classic, Classic + та Natural Philips Avent.
Для максимальної гнучкості.
Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.
Для легкого зберігання.
Етапи розвитку
У комплекті: