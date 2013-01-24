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Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перший крок дитини до використання чашки
Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки Philips Avent із м’яким носиком і зручною ручкою, що дозволяє дитині навчитися пити самостійно. Переглянути усі переваги
Навчальна пляшечка для переходу до пиття з чашки
Ціна магазину Philips
Усього:
Створено для ніжних ясен
Цей виріб не містить BPA
Закріпіть ручки на знайому пляшечку та використайте звичну для дитини соску, щоб допомогти їй навчитися пити самостійно.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку
Розміри і вага виробу