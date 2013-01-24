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Philips Avent

Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

SCF625/02
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
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    Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

    SCF625/02
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

    Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Навчальний набір для переходу до пиття з чашки

    Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

    Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги

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      Спростіть дитині перехід до пиття з чашки

      • Classic+
      • від 4 міс.
      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку виготовлено з матеріалу без вмісту BPA

      Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Сумісність із пляшечками та чашками Philips Avent

      Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.

      Зручні знімні ручки

      Зручні знімні ручки

      Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Усі частини можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пляшечка для підготовки до пиття з чашки
        1  шт.
        Гігієнічний ковпачок із защіпкою
        1  шт.
        М’яка соска з середнім потоком
        1  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 4 місяців

      • Країна виготовлення

        Англія
        Так

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Поліпропілен
        Соска
        • Без вмісту BPA*
        • Силікон

      • Вага та розміри

        Розміри коробки F
        130 x 110 x 60  мм
        Кількість коробок F у коробці A
        6  шт.
        Вага виробу
        0,09  кг

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