Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
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Спростіть дитині перехід до пиття з чашки
Цей навчальний набір Classic+ допоможе Вашій дитині зробити перший крок до дорослої чашки. Завдяки зручним ручками малюк зможе самостійно пити з уже знайомого носика. Переглянути усі переваги
Цю чашку Philips Avent виготовлено з матеріалу без вмісту BPA.
Усі пляшечки та чашки Philips Avent сумісні, крім скляних пляшечок та "дорослих" чашок/чашок My First Big Kid Cup. Тому Ви можете їх комбінувати та створити ідеальну чашку залежно від індивідуальних потреб розвитку Вашої дитини.
Закріпіть зручні ручки на дитячій пляшечці, щоб допомогти дитині навчитися пити самостійно
У комплекті:
Етапи розвитку
Країна виготовлення
Матеріал
Вага та розміри