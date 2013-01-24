Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Дитяча пляшечка Natural

SCF627/17
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки
    -{discount-value}

    Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

    SCF627/17
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Природний спосіб годування із пляшечки

    Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча пляшечка Natural

    Природний спосіб годування із пляшечки

    Наша нова пляшечка допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all natural-baby-bottles

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Avent із пелюстковим дизайном

      • 1 пляшечка
      • 260 мл
      • Соска з повільним потоком
      • від 1 міс.
      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

      Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

      Сумісність із лінійкою Philips Avent Natural

      Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою продуктів Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками Natural.

      Ергономічна форма для максимального комфорту

      Ергономічна форма для максимального комфорту

      Завдяки унікальній формі пляшечку легко тримати та брати з будь-якого боку для максимальної зручності навіть для тендітних дитячих ручок.

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (поліпропілен).

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

      У наявності різні розміри

      Пляшечка Philips Avent Natural доступна у 4 об’ємах: 60 мл, 125 мл, 260 мл та 330 мл. Усі пляшечки доступні в одинарних упаковках та упаковках по кілька штук.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Поліпропілен
        • Без вмісту BPA*
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Дитяча пляшечка
        1  шт.

      • Пляшечка

        Матеріал
        Без вмісту BPA*
        Ємність
        9  унц.

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко
        • Декор

      • Простота у користуванні

        Використання пляшечки
        • Легко тримати
        • Легко збирати
        • Легко мити

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–12 місяців

      • Функції

        Антикольковий клапан
        Вдосконалена антиколькова система
        Захоплення
        • Природне захоплення
        • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
        Соска
        • Унікальні зручні пелюстки
        • Надзвичайно м’яка та гнучка соска

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись