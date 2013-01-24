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Philips Avent

Соска Anti-colic

SCF632/27
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту* Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*
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    Philips Avent Соска Anti-colic

    SCF632/27
    Загальна оцінка / 5

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

    Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Соска Anti-colic

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

    Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

    Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги

    Philips Avent Соска Anti-colic

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

    Нашу соску Anti-colic створено для неперервного годування. Повітря повертається у пляшечку, а не в животик дитини. Ребриста текстура запобігає злипанню соски, а також перериванню годування та дискомфорту. Переглянути усі переваги

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      Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

      • 2 шт.
      • Соска з повільним потоком
      • від 1 міс.
      Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

      Підтверджено, що антикольковий клапан зменшує кольки*

      Наш антикольковий клапан розроблено таким чином, щоб повітря не потрапляло в животик дитини для зменшення кольок та дискомфорту. Коли дитина їсть, вбудований у соску клапан вигинається, пропускаючи повітря до задньої стінки пляшечки для запобігання утворенню вакууму. Таким чином повітря залишається у пляшечці, а не в животику дитини, що допомагає зменшити кольки та дискомфорт.

      На 60% менше неспокою вночі*

      На 60% менше неспокою вночі*

      Пляшечка Philips Avent Anti-colic додає спокою. Малята, яких годували з пляшечки Philips Avent Anti-colic, були на 60% спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із антиколікових пляшечок конкурентів.*

      Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

      Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

      Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного годування з комфортом.

      Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

      Доступні різні рівні інтенсивності потоку рідини соски

      Лінійка пляшечок Philips Avent Anti-colic пропонує різні рівні інтенсивності потоку рідини соски відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Усі соски доступні в подвійних упаковках: для новонароджених, з повільним, середнім, швидким, змінним потоком та для густої їжі.

      Ця соска не містить BPA

      Ця соска не містить BPA

      Пляшечку Philips Avent Anti-colic виготовлено з матеріалу без вмісту BPA (силікон).

      Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

      Сумісна лінійка – від годування грудьми до пиття з чашки

      Комбінуйте наші молоковідсмоктувач, частини пляшечки і чашки залежно від потреб!

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA

      • У комплекті:

        Соска
        2 шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Антикольковий клапан
        зменшує заковтування повітря
        Соска
        Легке захоплення, ребриста текстура запобігає злипанню соски, підтверджена антиколікова система
        Простота у користуванні
        • легко мити та збирати
        • конструкція, що не протікає

      • Соска

        Швидкість потоку
        Повільний потік

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          Відгуки

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          • У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок та були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечок конкурентів.
          • Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному з цим потраплянню повітря всередину і перериванню годування.
          • Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.
          • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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