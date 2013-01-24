Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
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Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги
Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.
Для легкого стеження за датами та вмістом.
Для легкого зберігання.
Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.
Для максимальної гнучкості.
Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.
У комплекті:
Етапи розвитку
Вага та розміри