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Philips Avent

Контейнер для зберігання їжі

SCF639/05
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі
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    Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

    SCF639/05
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Контейнер для зберігання їжі

    Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

    Зберігайте їжу та годуйте дитину корисними стравами в період догодовування за допомогою нашого нового контейнера для зберігання їжі. Стерилізуйте та повторно використовуйте контейнер для зберігання разом із Philips Avent вдома та в дорозі. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне зберігання їжі вдома та в дорозі

      Із кришкою, яка запобігає проливанню

      • Стандартний
      Для безпечного зберігання і транспортування

      Для безпечного зберігання і транспортування

      Контейнери для зберігання Philips Avent мають кришку, що створює щільну герметизацію для безпечного зберігання і транспортування.

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом.

      Для легкого стеження за датами та вмістом

      Для легкого стеження за датами та вмістом

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      Впорядкований холодильник та морозильна камера

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      Для впорядкованого холодильника та морозильної камери.

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для використання у холодильнику та морозильній камері

      Для максимальної гнучкості.

      Легке використання та чищення

      Легке використання та чищення

      Можна безпечно використовувати у підігрівачі пляшечок, мікрохвильовій печі, посудомийній машині та стерилізаторі.

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Кришки
        5  шт.
        Контейнери для зберігання (240 мл)
        5 (багаторазові)  шт.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        від 6 місяців

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки
        80 x 80 x 200 мм (Ш x Г x В)

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