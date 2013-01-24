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Philips Avent

Контейнер для зберігання грудного молока

SCF640/04
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Практичне зберігання грудного молока Практичне зберігання грудного молока Практичне зберігання грудного молока
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    Philips Avent Контейнер для зберігання грудного молока

    SCF640/04
    Загальна оцінка / 5

    Практичне зберігання грудного молока

    Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Контейнер для зберігання грудного молока

    Практичне зберігання грудного молока

    Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги

    Практичне зберігання грудного молока

    Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Контейнер для зберігання грудного молока

    Практичне зберігання грудного молока

    Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги

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      Практичне зберігання грудного молока

      Можна мити в посудомийній машині, ставити в холодильник та морозильну камеру

      • 4 шт. по 125 мл
      Зціджуйте молоко одразу в контейнер для зберігання

      Зціджуйте молоко одразу в контейнер для зберігання

      Зціджуйте молоко одразу в контейнер для зберігання за допомогою будь-якого молоковідсмоктувача Philips Avent

      Просто замініть ущільнюючий диск на соску Avent

      Просто замініть ущільнюючий диск на соску Avent

      Замініть ущільнюючий диск на соску Avent для годування – не потрібно переливати молоко (соска не входить у комплект).

      Для зберігання грудного молока вставте ущільнюючий диск

      Для зберігання грудного молока вставте ущільнюючий диск

      Просто вставте ущільнюючий диск і зберігайте грудне молоко в холодильнику або морозильній камері

      Можна використовувати будь-які соски та носики Avent

      Можна використовувати будь-які соски та носики Avent

      Для контейнера для грудного молока Philips Avent можна використовувати будь-які соски та носики Philips Avent (соски не входять у комплект).

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Фіксуюче кільце
        4  шт.
        Ущільнюючий диск для зберігання молока
        4  шт.
        Контейнер для грудного молока (125 мл)
        4  шт.

      • Пляшечка

        Ємність
        125  унц.
        Матеріал
        Надзвичайна надійність

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Легко збирати
        • Легко мити
        • Легко тримати
        • Широке горлечко

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 0–6 місяців

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