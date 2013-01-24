Практичне зберігання грудного молока
Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Практичне зберігання грудного молока
Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги
Практичне зберігання грудного молока
Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Практичне зберігання грудного молока
Для зберігання грудного молока у холодильнику чи морозильній камері. Зціджуйте молоко безпосередньо у контейнери, під’єднавши їх до молоковідсмоктувача Philips Avent. Щоб нагодувати дитину, просто замініть ущільнюючі диски соскою. (Соски не входять у комплект). Переглянути усі переваги
Зціджуйте молоко одразу в контейнер для зберігання за допомогою будь-якого молоковідсмоктувача Philips Avent
Замініть ущільнюючий диск на соску Avent для годування – не потрібно переливати молоко (соска не входить у комплект).
Просто вставте ущільнюючий диск і зберігайте грудне молоко в холодильнику або морозильній камері
Для контейнера для грудного молока Philips Avent можна використовувати будь-які соски та носики Philips Avent (соски не входять у комплект).
У комплекті:
Пляшечка
Конструкція
Етапи розвитку