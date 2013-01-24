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Philips Avent

Соска Natural

SCF652/27
Avent
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Загальна оцінка / 5
Avent
  • Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки
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    Philips Avent Соска Natural

    SCF652/27
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Природний спосіб годування із пляшечки

    Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Соска Natural

    Природний спосіб годування із пляшечки

    Наша нова соска допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Вона має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Avent із пелюстковим дизайном

      • 2 шт.
      • Повільний потік
      • від 1 міс.
      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

      Соска без BPA

      Соска без BPA

      Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)

      Різна інтенсивність потоку для найкомфортнішого годування

      Philips Avent пропонує чотири різні рівні інтенсивності потоку відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Philips Avent пропонує соску для годування новонароджених з 1 отвором (від 0 міс.), соску з повільним потоком із 2 отворами (від 1 міс.), соску з середнім потоком із 3 отворами (від 3 міс.) та соску зі швидким потоком із 4 отворами (від 6 міс.). Усі соски доступні в подвійних упаковках.

      Сумісність із пляшечкою для годування Philips Avent Natural

      Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        М’яка соска з повільним потоком
        2  шт.

      • Конструкція

        Дизайн соски
        • Соска у формі грудей
        • Унікальні зручні пелюстки
        • Надзвичайно широка

      • Соска

        Швидкість потоку
        Повільний потік
        Отвори
        2 отвори
        Місяці
        від 1 міс.

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Захоплення
        • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
        • Природне захоплення
        Соска
        • Унікальні зручні пелюстки
        • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
        Антикольковий клапан
        Вдосконалена антиколькова система

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          • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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