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Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent Natural зі змінним потоком допоможе Вам регулювати інтенсивність потоку їжі, просто обертаючи пляшечку. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, і дозволяє поєднувати грудне годування і годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent Natural зі змінним потоком допоможе Вам регулювати інтенсивність потоку їжі, просто обертаючи пляшечку. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, і дозволяє поєднувати грудне годування і годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Соска Natural
Ціна магазину Philips
Усього:
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)
Philips Avent пропонує чотири різні рівні інтенсивності потоку відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Philips Avent пропонує соску для годування новонароджених з 1 отвором (від 0 міс.), соску з повільним потоком із 2 отворами (від 1 міс.), соску з середнім потоком із 3 отворами (від 3 міс.) та соску зі швидким потоком із 4 отворами (від 6 міс.). Усі соски доступні в подвійних упаковках.
Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.
Соска зі змінним потоком дозволяє налаштувати інтенсивність потоку їжі відповідно до густоти рідини та ідеально відповідає ритму годування дитини. Рекомендується використовувати цю соску для густіших рідин, наприклад молочної суміші, молока з дитячою рисовою кашею, молока з дитячою їжею, супу… Коли дитина буде готова до годування з вищою інтенсивністю, рекомендується використовувати соску Philips Avent для густої їжі.
Матеріал
У комплекті:
Конструкція
Соска
Етапи розвитку
Функції