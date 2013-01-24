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    Philips Avent

    Соска Natural

    SCF655/27
    Avent
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    Загальна оцінка / 5
    Avent
    • Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки Природний спосіб годування із пляшечки
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      Philips Avent Соска Natural

      SCF655/27
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Philips Avent Natural зі змінним потоком допоможе Вам регулювати інтенсивність потоку їжі, просто обертаючи пляшечку. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, і дозволяє поєднувати грудне годування і годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Соска Natural

      Природний спосіб годування із пляшечки

      Соска Philips Avent Natural зі змінним потоком допоможе Вам регулювати інтенсивність потоку їжі, просто обертаючи пляшечку. Соска має інноваційний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, і дозволяє поєднувати грудне годування і годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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        Соска Natural

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Природний спосіб годування із пляшечки

        • 2 шт.
        • Змінна інтенсивність потоку
        • від 3 міс.
        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

        Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

        Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

        Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

        Соска без BPA

        Соска без BPA

        Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)

        Різна інтенсивність потоку для найкомфортнішого годування

        Philips Avent пропонує чотири різні рівні інтенсивності потоку відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Philips Avent пропонує соску для годування новонароджених з 1 отвором (від 0 міс.), соску з повільним потоком із 2 отворами (від 1 міс.), соску з середнім потоком із 3 отворами (від 3 міс.) та соску зі швидким потоком із 4 отворами (від 6 міс.). Усі соски доступні в подвійних упаковках.

        Сумісність із пляшечкою для годування Philips Avent Natural

        Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.

        Налаштування інтенсивності потоку рідини для зручності дитини

        Соска зі змінним потоком дозволяє налаштувати інтенсивність потоку їжі відповідно до густоти рідини та ідеально відповідає ритму годування дитини. Рекомендується використовувати цю соску для густіших рідин, наприклад молочної суміші, молока з дитячою рисовою кашею, молока з дитячою їжею, супу… Коли дитина буде готова до годування з вищою інтенсивністю, рекомендується використовувати соску Philips Avent для густої їжі.

        Технічні характеристики

        • Матеріал

          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*

        • У комплекті:

          М’яка соска зі змінним потоком
          2  шт.

        • Конструкція

          Дизайн соски
          • Соска у формі грудей
          • Унікальні зручні пелюстки
          • Надзвичайно широка

        • Соска

          Швидкість потоку
          Змінна інтенсивність потоку
          Отвори
          Овальний отвір
          Місяці
          від 3 міс.

        • Етапи розвитку

          Етапи
          0–6 місяців

        • Функції

          Захоплення
          • Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
          • Природне захоплення
          Соска
          • Унікальні зручні пелюстки
          • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
          Антикольковий клапан
          Вдосконалена антиколькова система

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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