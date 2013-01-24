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Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Природний спосіб годування із пляшечки
Соска Philips Avent для густої їжі ідеально підходить для густішої їжі, зокрема, каш чи супів. Ця соска з інноваційним пелюстковим дизайном для природного захоплення подібно до захоплення грудей дозволяє легко поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Соска Natural
Ціна магазину Philips
Усього:
Цю соску виготовлено із силікону – матеріалу без BPA (згідно з Директивою ЄС 2011/8/EU)
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Радимо використовувати соски Natural лише із пляшечками Natural.
Philips Avent пропонує чотири різні рівні інтенсивності потоку відповідно до розвитку дитини. Пам’ятайте, що значення віку вказані приблизно, оскільки діти розвиваються по-різному. Philips Avent пропонує соску для годування новонароджених з 1 отвором (від 0 міс.), соску з повільним потоком із 2 отворами (від 1 міс.), соску з середнім потоком із 3 отворами (від 3 міс.) та соску зі швидким потоком із 4 отворами (від 6 міс.). Усі соски доступні в подвійних упаковках.
Соска для густої їжі дозволяє годувати дитину густішою їжею відповідно до її потреб у харчуванні. Рекомендується використовувати цю соску для густішої їжі, наприклад молочної суміші, молока з дитячою рисовою кашею, молока з дитячою їжею, пюре, супу…
Етапи розвитку
Матеріал
Соска
У комплекті:
Конструкція
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