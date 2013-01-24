Добре нагодована дитина добре спить
Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Добре нагодована дитина добре спить
Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги
Добре нагодована дитина добре спить
Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Добре нагодована дитина добре спить
Неспокій, без сумніву, типовий для новонароджених, а засобом його вираження є дитячий плач. Пляшечка для годування Philips Avent Advanced Classic значно зменшує ризик появи коліків*** та заспокоює. Дитина стає спокійнішою, особливо вночі.** Переглянути усі переваги
Сон та харчування є важливими для здоров’я та благополуччя дитини. Було проведено клінічне тестування з випадковою вибіркою, щоб дізнатися, чи дизайн пляшечки немовляти впливає на "поведінку дитини". Виявлено, що дитяча пляшечка Philips Avent Classic значно скорочує період неспокою – приблизно на 28 хвилин на день порівняно з іншою пляшечкою (46 хв. проти 74 хв., p=0,05). Це було особливо очевидно впродовж ночі.*
Коли дитина їсть, унікальна спідничка на сосці Avent вигинається, завдяки чому повітря потрапляє у пляшечку, а не до живота дитини. Ваша дитина контролює потік молока так само, як і під час грудного вигодовування.
П’ять різних рівнів інтенсивності потоку молока через соску.
Пляшечку для годування Philips Avent виготовлено лише з трьох компонентів, що дозволяє легко чистити її, а ковпачок забезпечує гігієнічне зберігання та транспортування. Під час рандомізованого клінічного дослідження упродовж 12-місячного періоду проводилося порівняння пляшечки Philips Avent із виробом іншої провідної марки. Мами значно вище оцінили пляшечку Philips Avent на предмет легкого очищення (p=0,04) і простоти збирання (p=0,02).
Цю пляшечку без вмісту ВРА (0% бісфенолу А) виготовлено з матеріалу PES жовтого кольору для надзвичайної міцності
Матеріал
У комплекті:
Пляшечка
Конструкція
Етапи розвитку
Функції
SCF145/06
SCF635/27
SCF634/27
SCF633/27
SCF632/27