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Довше зберігає свіжість напою
Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довше зберігає свіжість напою
Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги
Довше зберігає свіжість напою
Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довше зберігає свіжість напою
Термочашка Philips Avent ідеально підходить для подорожей. Ця стильна чашка із зображенням тваринки довше зберігає напої свіжими. Має носик, стійкий до прогризання, і клапан із захистом від проливання. Переглянути усі переваги
Термочашка
Ціна магазину Philips
Усього:
Ця стильна чашка допомагає довше зберігати свіжими напої для дитини під час прогулянки
Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.
Носик стійкий до прогризання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.
Кришка із защіпкою зберігає носик чистим та захищає від розливання в дорозі
Чашка має м’яку нековзку гумову основу для додаткової стійкості
Країна виготовлення
У комплекті:
Етапи розвитку