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Philips Avent

Скляна дитяча пляшечка Natural

SCF671/17
Avent
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми Легко поєднувати з годуванням грудьми
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    Philips Avent Скляна дитяча пляшечка Natural

    SCF671/17
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша скляна пляшечка Natural допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має зручний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Philips Avent Скляна дитяча пляшечка Natural

    Легко поєднувати з годуванням грудьми

    Наша скляна пляшечка Natural допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має зручний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги

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      Легко поєднувати з годуванням грудьми

      Природне захоплення

      • 1 пляшечка
      • 120 мл
      • Соска для годування новонароджених
      • від 0 міс.
      Термостійкість

      Термостійкість

      Скляна пляшечка Natural термостійка і витримує різкий перепад температур. Тому її безпечно зберігати в холодильнику, підігрівати та стерилізувати.

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

      Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Унікальні пелюстки для м’якої, гнучкої соски без злипання

      Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Вдосконалена антиколікова система з інноваційним подвійним клапаном

      Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Легко користуватися та чистити, швидке та легке збирання

      Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Ця пляшечка не містить BPA*

      Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (скло, поліпропілен і силікон).

      Скло фармацевтичної категорії

      Боросилікатне скло найвищої якості забезпечує найкращу якість та ідеальну чистоту.

      Сумісність із лінійкою Philips Avent

      Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками для годування Natural.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Пляшечка
        • Без вмісту BPA*
        • Скло
        Соска
        • Силікон
        • Без вмісту BPA*

      • У комплекті:

        Дитяча пляшечка
        1  шт.

      • Пляшечка

        Матеріал
        Без вмісту BPA*
        Ємність
        120 мл

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Ергономічна форма
        • Широке горлечко

      • Простота у користуванні

        Простота у користуванні
        • Легко збирати
        • Легко мити
        • Легко тримати
        • Можна використовувати в мікрохвильовій печі та мити в посудомийній машині

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–12 місяців

      • Функції

        Захоплення
        Легке поєднання грудного вигодовування та годування з пляшечки
        Соска
        • Унікальні зручні пелюстки
        • Вдосконалена антиколькова система
        • Надзвичайно м’яка та гнучка соска
        • Природне захоплення

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            • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011

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