Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша скляна пляшечка Natural допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має зручний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
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Легко поєднувати з годуванням грудьми
Наша скляна пляшечка Natural допомагає зробити годування з пляшечки більш природним для Вашої дитини і для Вас. Соска має зручний пелюстковий дизайн для природного захоплення, подібного до захоплення грудей, завдяки якому можна поєднувати грудне годування та годування з пляшечки. Переглянути усі переваги
Скляна пляшечка Natural термостійка і витримує різкий перепад температур. Тому її безпечно зберігати в холодильнику, підігрівати та стерилізувати.
Широка соска у формі грудей сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки всередині соски сприяють більшій м’якості та гнучкості, запобігаючи її злипанню. Дитина буде задоволена більш комфортним і приємним годуванням.
Інноваційний подвійний клапан зменшує кольки та відчуття дискомфорту, випускаючи повітря у пляшечку, а не в живіт дитини.
Широке горлечко пляшечки сприяє легкому наповненню і чищенню. У комплекті лише кілька частин для швидкого та простого збирання.
Пляшечку Philips Avent Natural виготовлено з матеріалу без вмісту BPA* (скло, поліпропілен і силікон).
Боросилікатне скло найвищої якості забезпечує найкращу якість та ідеальну чистоту.
Нова пляшечка Philips Avent Natural сумісна з лінійкою Philips Avent, за винятком пляшечок та ручок чашок Classic. Радимо використовувати пляшечки Natural лише із сосками для годування Natural.
Матеріал
У комплекті:
Пляшечка
Конструкція
Простота у користуванні
Етапи розвитку
Функції
Розміри і вага