Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Philips Avent

Рукав для скляної пляшечки

SCF675/01
Avent
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Avent
  • Герметичність і захист Герметичність і захист Герметичність і захист
    -{discount-value}

    Philips Avent Рукав для скляної пляшечки

    SCF675/01
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Герметичність і захист

    Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Рукав для скляної пляшечки

    Герметичність і захист

    Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all bottle-feeding

      Герметичність і захист

      Підтримує рідину теплою чи холодною

      • 120 мл
      Підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 120 мл

      Підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 120 мл

      Рукав для скляних пляшечок Philips Avent підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 120 мл.

      Ізоляційний матеріал зберігає їжу теплою або холодною

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent допомагає зберігати дитячу їжу теплою або холодною.

      Стійкий до ударів матеріал

      Рукав для скляних пляшечок Philips Avent захищає пляшечки від ударів.

      Добре видно шкалу на скляній пляшечці

      Отвір у рукаві для скляної пляшечки Philips Avent дає змогу добре бачити шкалу під час годування дитини.

      Можна мити водою температурою 40° Цельсія

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent можна мити в посудомийній машині за температури 40° Цельсія.

      Сертифікат Oeko-Tex®, клас 1 – безпечний для дитини

      Рукав для скляної пляшечки Philips Avent сертифікований за стандартом Oeko-Tex®, клас 1 – безпечний для дитини

      У наявності ванільно-сірий та блакитно-ванільний кольори

      Скляна пляшечка Philips Avent доступна в 2 кольорах: ванільно-сірому та блакитно-ванільному.

      Технічні характеристики

      • Матеріал

        Рукав
        • Сертифікат Oeko-Tex®, клас 1
        • М’який поліестер

      • У комплекті:

        Рукав для скляної пляшечки
        1 шт. (сіро-ванільний або бірюзово-ванільний колір)

      • Конструкція

        Дизайн рукава
        • Вишуканий дизайн
        • Відкрита шкала
        • У наявності 2 кольори
        • Лише скляні пляшечки

      • Етапи розвитку

        Етапи
        0–6 місяців

      • Функції

        Матеріал
        • Захист від ударів
        • Ізоляція тепла й холоду

      • Легкість у використанні

        Використання рукава
        • Захист від ударів
        • Ізоляція тепла й холоду
        • Добре видно шкалу
        • Підходить для скляних пляшечок

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись