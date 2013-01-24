Герметичність і захист
Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Герметичність і захист
Рукав для скляної пляшечки Philips Avent ідеально підходить для скляних пляшечок для годування та спеціально розроблений для зберігання рідини теплою чи холодною. Завдяки зручному отвору добре видно шкалу. Переглянути усі переваги
Рукав для скляних пляшечок Philips Avent підходить для скляних пляшечок Philips Avent Natural об’ємом 260 мл.
Рукав для скляної пляшечки Philips Avent допомагає зберігати дитячу їжу теплою або холодною.
Рукав для скляних пляшечок Philips Avent захищає пляшечки від ударів.
Отвір у рукаві для скляної пляшечки Philips Avent дає змогу добре бачити шкалу під час годування дитини.
Рукав для скляної пляшечки Philips Avent можна мити в посудомийній машині за температури 40° Цельсія.
Рукав для скляної пляшечки Philips Avent сертифікований за стандартом Oeko-Tex®, клас 1 – безпечний для дитини
Скляна пляшечка Philips Avent доступна в 2 кольорах: ванільно-сірому та блакитно-ванільному.
Матеріал
У комплекті:
Конструкція
Етапи розвитку
Функції
Легкість у використанні